Con el incremento del calor en ciudades como CDMX, Guadalajara o Monterrey, los ventiladores se han consolidado como una alternativa accesible frente al aire acondicionado. Para este 2026, la tendencia apunta hacia equipos más compactos, silenciosos y con mejor distribución del aire, especialmente en formato de torre.

En plataformas como Amazon y Mercado Libre, los ventiladores de torre lideran las ventas gracias a su diseño vertical, que permite ahorrar espacio y distribuir el aire de manera uniforme en habitaciones pequeñas y medianas.

Mejor ventilador 2026 (calidad-precio)

El Honeywell HY260W QuietSet se posiciona como uno de los mejores ventiladores de torre para 2026 gracias a su combinación de tecnología, eficiencia y confort. Este modelo está diseñado para enfriar habitaciones completas manteniendo un nivel de ruido mínimo, lo que lo hace ideal tanto para dormir como para trabajar desde casa.

Honeywell HY260W QuietSet – Ventilador de torre Ventilador silencioso con 5 velocidades, oscilación amplia y temporizador. Ideal para recámara o sala por su bajo nivel de ruido y alto rendimiento. Ver en Amazon

Una de sus principales ventajas es su sistema QuietSet, que permite ajustar no solo la potencia del aire, sino también el nivel de sonido. En la práctica, esto significa que puedes pasar de un modo silencioso para la noche a una ventilación más potente durante el día sin sacrificar comodidad.

Lee también: ¿No puedes dormir por el calor? Esto es lo que sí funciona (y lo que no)

Ventiladores más recomendados en Amazon y Mercado Libre

Opción básica y económica

El ventilador de torre Amazon Basics de 28 pulgadas es una opción práctica y accesible para refrescar habitaciones pequeñas o medianas. Su oscilación de 60 grados y flujo de aire potente ofrecen una distribución uniforme del aire, mientras que su funcionamiento silencioso lo hace ideal para dormitorios u oficinas.

Ventilador de torre Amazon Basics 28” Ventilador oscilante con 3 velocidades y diseño compacto ideal para recámara, sala u oficina. Bajo consumo y operación silenciosa. Ver en Amazon

Mejor opción para uso diario

El ventilador de torre disponible en Mercado Libre destaca como una opción práctica y accesible para enfrentar el calor en casa. Su diseño vertical permite ahorrar espacio, mientras que la función de oscilación ayuda a distribuir el aire de forma uniforme en toda la habitación.

Además, incorpora varias velocidades para ajustar la intensidad según la necesidad, lo que lo hace ideal tanto para recámaras como para oficinas. Gracias a su bajo consumo energético y operación relativamente silenciosa, se posiciona como una alternativa eficiente frente a sistemas más costosos como el aire acondicionado.

Ventilador de torre silencioso Ventilador compacto con oscilación y múltiples velocidades. Ideal para refrescar recámaras u oficinas con bajo consumo energético. Ver en Mercado Libre

Ventilador inteligente (tendencia 2026)

El ventilador inteligente de Dreo se posiciona como una de las opciones más avanzadas de 2026 gracias a su combinación de potencia, conectividad y funcionamiento silencioso. Este modelo destaca por ofrecer múltiples niveles de velocidad y modos de ventilación, además de una oscilación amplia que distribuye el aire de forma uniforme en toda la habitación.

Ventilador inteligente Dreo (WiFi) Ventilador silencioso con control inteligente, oscilación y múltiples velocidades. Ideal para dormitorio por su bajo nivel de ruido y eficiencia. Ver en Amazon

Su principal diferencial es la tecnología de bajo ruido —alrededor de 25 dB—, lo que lo hace ideal para dormir o trabajar sin interrupciones. Además, integra control remoto y funciones inteligentes que permiten ajustar la intensidad del aire de forma precisa, alineándose con la tendencia actual de ventiladores más eficientes y personalizados.

Opción silenciosa

El ventilador de torre silencioso con control remoto se posiciona como una de las opciones más buscadas en 2026 gracias a su equilibrio entre precio, funcionalidad y bajo nivel de ruido. Su diseño compacto lo hace ideal para recámaras y oficinas, mientras que la oscilación permite distribuir el aire de manera uniforme en todo el espacio.

Ventilador de torre silencioso con control remoto (32 cm) Este ventilador de torre silencioso con control remoto es una de las opciones más prácticas para 2026, gracias a su diseño compacto, bajo consumo energético y capacidad para distribuir el aire de forma uniforme en recámaras u oficinas. Ver en Mercado Libre

Además, incorpora varias velocidades y control remoto, lo que facilita su uso sin necesidad de moverse. Este tipo de ventiladores destaca por su eficiencia energética, convirtiéndose en una alternativa práctica frente al aire acondicionado en climas cálidos.

Lee también:¿Calor en el transporte público? Descubre donde comprar los ventiladores de bolsillo más prácticos

Tendencias de ventiladores 2026

Los ventiladores actuales han evolucionado significativamente. Hoy, los modelos más vendidos comparten características clave:

Diseño compacto tipo torre

Bajo consumo energético

Modos silenciosos para dormir

Funciones inteligentes y temporizador

Según tendencias de ecommerce, los ventiladores de torre destacan por su capacidad de enfriar espacios interiores de forma eficiente y uniforme, manteniendo un consumo reducido de energía.

Además, modelos vendidos en Amazon se posicionan entre los más buscados por su facilidad de uso y múltiples velocidades ajustables.

Amazon vs Mercado Libre

Ambas plataformas concentran la mayor oferta de ventiladores en México:

Amazon: mayor variedad y marcas internacionales

mayor variedad y marcas internacionales Mercado Libre: precios competitivos y entrega rápida local

La decisión dependerá del presupuesto y disponibilidad del producto.

Cómo elegir el mejor ventilador

Antes de comprar, considera:

Tamaño del espacio

Nivel de ruido

Número de velocidades

Funciones extra (WiFi, temporizador, control remoto)

Producto Imagen Características Comprar Honeywell HY260W QuietSet 5 velocidades

Modo silencioso

Temporizador

Oscilación amplia Amazon Dreo Ventilador Inteligente Control WiFi

Ultra silencioso

Oscilación 90°

Control remoto Amazon Ventilador torre silencioso (32 cm) Diseño compacto

Control remoto

Bajo consumo

Ideal recámara Mercado Libre Ventilador torre económico Varias velocidades

Oscilación

Diseño vertical

Precio accesible Mercado Libre Amazon Basics torre 3 velocidades

Oscilación

Diseño compacto

Bajo consumo Amazon

En 2026, los ventiladores han evolucionado hacia equipos más eficientes, silenciosos y tecnológicos. Los modelos de torre dominan el mercado por su diseño práctico y rendimiento, mientras que las versiones inteligentes marcan la tendencia futura.

Elegir el ventilador ideal dependerá del uso, espacio y presupuesto, pero hoy existen opciones accesibles en Amazon y Mercado Libre para cada necesidad.