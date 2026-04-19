Dormir bien cuando el calor no da tregua puede parecer imposible. En ciudades como la Ciudad de México, donde las temperaturas han subido en los últimos días, cada noche se convierte en una batalla contra el sudor, el ruido del ventilador y la incomodidad.

Pero no todo está perdido. Hay soluciones que sí funcionan —y otras que, aunque populares, no hacen tanta diferencia como se cree—. Aquí te contamos qué realmente puede ayudarte a dormir mejor cuando hace calor.

Lo básico que sí hace diferencia (y casi nadie aplica bien)

Antes de pensar en comprar algo, hay ajustes simples que pueden cambiar tu noche:

Ventila en el momento correcto : abrir ventanas durante la noche o madrugada ayuda más que hacerlo en el día.

: abrir ventanas durante la noche o madrugada ayuda más que hacerlo en el día. Evita telas gruesas : sábanas ligeras de algodón o materiales frescos reducen la sensación térmica.

: sábanas ligeras de algodón o materiales frescos reducen la sensación térmica. Apaga fuentes de calor: luces innecesarias o aparatos electrónicos elevan la temperatura del cuarto.

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Pueden parecer detalles menores, pero juntos hacen una diferencia real.

Ventiladores: sí funcionan, pero úsalos bien

Los ventiladores siguen siendo una de las opciones más accesibles y efectivas. Sin embargo, su impacto depende de cómo los uses.

Un truco que sí funciona es colocar un recipiente con hielo frente al flujo de aire para generar una sensación más fresca. También es clave elegir modelos silenciosos si no quieres sacrificar el sueño por el ruido.

Mini aires acondicionados: ¿valen la pena?

Los llamados mini aires portátiles se han vuelto tendencia en los últimos años. No enfrían una habitación completa como un aire acondicionado tradicional, pero sí pueden hacer una diferencia en espacios pequeños o directamente sobre tu cama o escritorio.

Son una buena opción si:

duermes en un espacio reducido

necesitas algo portátil

buscas una solución rápida sin instalación

Automatizar tu cuarto también ayuda

Aquí es donde entra la tecnología. Dispositivos como Amazon Echo Dot o Amazon Echo Pop permiten automatizar rutinas que mejoran tu descanso.

Por ejemplo:

programar que el ventilador se apague en la madrugada

activar un ambiente con luz tenue

reproducir sonidos relajantes para dormir

No es solo comodidad: también evita que te despiertes en la noche para ajustar todo manualmente.

Lo que no funciona tanto (aunque suene bien)

Hay algunos “trucos virales” que no siempre dan resultados:

Dormir con toallas mojadas : puede ser incómodo y poco práctico

: puede ser incómodo y poco práctico Abrir ventanas todo el día : solo deja entrar más calor

: solo deja entrar más calor Ventiladores mal ubicados: si no hay flujo de aire, no enfrían

El problema no es la idea, sino cómo se aplican.

La clave está en combinar soluciones

No hay una única fórmula mágica. La mejor estrategia es combinar:

ventilación correcta

textiles adecuados

apoyo de gadgets accesibles

Con pequeños cambios y una o dos herramientas bien elegidas, es posible transformar una noche insoportable en un descanso mucho más llevadero.

Y en días donde el calor no da tregua, eso hace toda la diferencia.