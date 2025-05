Dormir con calor no solo es incómodo, también puede afectar tu descanso y estado de ánimo. Si despiertas sudado o no logras conciliar el sueño por el bochorno, no estás solo. La buena noticia es que hay formas sencillas y accesibles de refrescarte sin necesidad de instalar aire acondicionado. Aquí te comparto cinco que pueden ayudarte desde la primera noche.

1. Ajusta tu entorno y postura para dormir mejor en calor

El entorno también influye: si duermes en una habitación mal ventilada, con muebles que atrapan calor o sin corrientes de aire, el sueño se vuelve más difícil. Además, la postura influye en cómo el cuerpo libera calor durante la noche.

Ideas prácticas:

Verifica que la base de tu colchón no sea una plancha sólida, espacios entre varillas aseguran que se ventile

Acuéstate extendido, como estrella de mar, para disipar calor

Coloca una toalla húmeda en zonas como abdomen o pies

Si compartes cama, duerme separado cuando haga mucho calor

2. Cambia tu colchón por uno con tecnología de enfriamiento

FOTO: AMAZON

Un colchón que retiene calor puede ser uno de los mayores enemigos del sueño reparador. Muchos colchones tradicionales almacenan calor en sus capas internas, lo que intensifica la sensación de bochorno. El colchón Luuna Original Cooling está diseñado para quienes sufren de calor al dormir. Con memory foam transpirable y una funda que disipa el calor, te ayuda a mantener una sensación fresca toda la noche.

Detalles clave:

Disponible en dos firmezas: Firme Cooling o Suave Cooling

Espumas de célula abierta para mejor ventilación

Diseñado para el clima mexicano

Disponible en varios tamaños (Individual, Matrimonial, Queen y King)

🔗 Ver colchón Luuna Original Cooling en Amazon

3. Haz pequeños cambios en tu rutina antes de dormir

Muchos de nuestros hábitos nocturnos pueden elevar la temperatura corporal sin que lo notemos. Desde una cena copiosa hasta usar ropa inadecuada, todo suma al bochorno.

Consejos sencillos:

Toma un baño tibio antes de dormir

Evita cenas pesadas o alcohol antes de acostarte

Apaga luces y electrónicos innecesarios

4. Usa un ventilador de forma estratégica para refrescar sin resecarte

FOTO: AMAZON

Dormir con un ventilador directo al cuerpo puede provocar resequedad en garganta, nariz o incluso rigidez muscular. Pero usarlo bien ubicado ayuda a refrescar sin incomodidad. Este modelo con oscilación de 360° es silencioso y distribuye el aire de forma envolvente.

Consejos de uso:

Apunta en diagonal hacia arriba desde una esquina

Usa la oscilación para mover el aire por todo el cuarto

Evita que el aire te pegue directo en la cara o cuerpo

🔗 Ver ventilador oscilante 360° en Amazon

5. Cambia tus sábanas por unas más frescas: lino y algodón para noches sin bochorno

FOTO: AMAZON

Si tus sábanas actuales son de poliéster o mezclas sintéticas, probablemente estén reteniendo el calor corporal durante la noche. Esto puede hacer que sudes más y te despiertes incómodo. Un juego como el de Simple&Opulence de lino y algodón regula mejor la temperatura y permite que el aire circule.

Ventajas:

Fibras naturales que no retienen calor

Transpirables y frescas al tacto

Resistentes al uso y lavadas frecuentes

Disponibles en varios colores y tamaños (Queen, King, Individual, California King)

🔗 Ver sábanas Simple&Opulence en Amazon

Si el calor nocturno te está quitando el sueño, no tienes que resignarte. Hay soluciones para cada tipo de hogar y presupuesto:

Presupuesto limitado: mejora tus hábitos nocturnos y ventilación

Solución media: sábanas transpirables o un ventilador eficiente

Inversión completa: colchón con tecnología de enfriamiento

Dormir bien es vital para tu salud. Y aunque el calor sea inevitable, pasar la noche sudando no debería serlo.

Este artículo usa enlaces de afiliado, si realizas una compra es posible que recibamos una comisión. Los precios y descuentos están sujetos a cambios sin previo aviso.