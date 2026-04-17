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Las últimas semanas de abril se llenan de grandes expectativas por parte de los más pequeños del hogar y para los padres, que el día del niño puede convertirse en la oportunidad perfecta para divertirse en familia.
Si aún no sabes a donde ir para festejar, en Descubre y compra te compartimos algunos eventos en la Ciudad de México pensados especialmente para los niños y sus familias durante el mes de abril.
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¿Qué eventos hay para niños en la CDMX?
El día del niño es una fecha que busca conmemorar los derechos y el bienestar de las infancias, por lo que disfrutar de regalos y actividades especiales se ha convertido en tradición en muchas familias mexicanas.
Si bien, encontrar el evento indicado para que niños y padres conecten entre sí, puede resultar una tarea complicada, no es imposible. Revisar en plataformas digitales como Fever y Ticketmaster puede brindar opciones de experiencias para regalar en esta temporada.
Experiencias para toda la familia
Minecraft Experience: Villager Rescue CDMX
El mundo del popular videojuego Minecraft sale a la vida real en esta experiencia para toda la familia. Ubicado en Fórum Buenavista, los visitantes podrán interactuar con mobs, recolecta recursos, explorar tres biomas gracias a proyecciones inmersivas y, sobre todo, poner a prueba sus conocimientos sobre Minecraft para activar el portal de escape y desbloquear la salida
Además, quienes completen la misión pueden ser ganadores de una capa exclusiva para Minecraft: Bedrock Edition. Adicional a ello, en el evento se podrá acceder a mercancía oficial del videojuego.
Con duración de una hora, las entradas para Minecraft Experience: Villager Rescue CDMX ya se encuentran disponibles en Fever.
The Big Bounce México
¿Buscas una experiencia para divertirse a lo grande? The Big Bounce México es una oportunidad para saltar en el parque inflable más grande del mundo. El evento ubicado en Perisur ofrece sesiones divididas especialmente para cada tipo de visitantes:
- 9:00 am: Para familias con niños pequeños.
- 12:30 pm: Ideal para toda la familia.
- 4:00 pm: La más variada y energética, algo para todo el mundo.
- 7:30 pm: Solo mayores de 16 años (adult night).
La experiencia incluye 50 minutos en The Castle, la fiesta inflable más grande del planeta, atracciones gigantes, circuitos extremos y zonas deportivas.
Hologram Zoo
Ideal para los niños que aman a los animales y la tecnología, Hologram Zoo es una experiencia que permite interactuar con hologramas de tamaño real usando tecnología de proyección avanzada.
Camina entre dinosaurios, leones, elefantes y jirafas o elige la experiencia en el ártico para convivir con osos polares, pingüinos e incluso ver una ballena holográfica gigante a tamaño real, el evento está disponible todo el mes de abril en la colonia Granada de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Érase una vez... Disfraz en el Franz
Parte de la tradicional noche de museo, el Museo Franz Mayer Celebra el día del niño con un evento especial el miércoles 29 de abril en un horario nocturno.
La experiencia incluye la entrada general al museo, a las actividades programadas y a las exposiciones “Ellos querían una casa; yo les propuse crear un hogar” y “Oficios de la tinta: Alí Kazma”.
Además, en esta ocasión el museo invita a todos sus asistentes a acudir disfrazados de sus personajes literarios favoritos.
La Casa de Bluey
El evento ideal para los más pequeños del hogar, la Casa de Bluey es una gran opción para que los niños y niñas se diviertan mientras interactúan en un espacio inspirado en la caricatura.
La experiencia ubicada en Perisur y con duración de una hora, es una aventura inmersiva donde las familias participaran en juegos, buscaran pistas y podrán tomar fotos inolvidables.
Obras de teatro
Una alternativa a ir al cine en familia es asistir a una obra de teatro pensada especialmente para niños. En la CDMX hay una amplia variedad de puestas en escena con temáticas para todo público.
Revisar páginas de boletos como Tickemaster puede ser una fuente de inspiración para elegir el mejor plan para el 30 de abril. Algunas opciones disponibles este 2026 son:
- El Rey León (Musical) en Teatro Telcel
- Piñatas para los Monstruos en Teatro Sergio Magaña
- Jazzpeando con la Trouppe en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Hansel y Gretel en Teatro Tepeyac
- La Sirenita (Musical) en Teatro Tepeyac
Pasar un día en familia es uno de los mejores regalos para el día del niño, por lo que anticipar con tiempo las actividades y tener los boletos con antelación permite evitar filas y estrés, mientras se conecta con las infancias.
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