Tigres conquista la Comarca Lagunera; le pegaron por la mínima a Santos

Amarga noche para Carlos Acevedo, ya que a pesar de salvar su arco en múltiples ocasiones, no logró evitar el gol de Ángel Correa con el que Tigres consiguió los tres puntos en el Estadio TSM.

Santos arrancó el juego poniendo en aprietos a la defensa felina. Un centro de Dájome encontró a Fran Villalba, pero el remate del español se fue cortado por la zaga. Un minuto después apareció Bruno Amione, que dejaba escapar una clara de gol.

Después de esas acciones a la ofensiva de los locales, Tigres respondió con tres zarpazos, pero se encontraron con un Carlos Acevedo que se lució con grandes atajadas para evitar la caída de su arco.

El VAR checó una de las acciones pasadas, donde se percató de una mano de Javier Abella, por la que el silbante central marcó penalti a favor de Tigres. Al minuto 17, Ángel Correa tomó el balón para buscar una anotación más en la campaña, pero Acevedo atajó su disparo.

Ozziel Herrera exigió al 28 al guardián verdiblanco, que volvió a responder con una gran atajada. En la recta final del primer tiempo, Tigres mostraba mayor dominio, pero sus intentos no lograban superar al portero lagunero.

El arranque del segundo tiempo le correspondía a Tigres, y fue hasta el minuto 55 cuando encontraron el gol. Un pase de Rómulo encontró a Ángel Correa, quien prendió el esférico de volea para vencer con un derechazo a Carlos Acevedo.

A partir de ahí, el juego careció de oportunidades de peligro para ambas escuadras. Haret Ortega se fue expulsado del encuentro al 78, pero poco pudieron hacer los felinos ante 10 hombres.

Ya en los últimos minutos del juego, Nico Ibáñez se quedó muy cerca del segundo gol, pero su remate se fue desviado del arco santista.