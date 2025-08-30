Cruz Azul sigue encendido y derrota a Chivas en un partidazo; La Máquina se mantiene invicta y el Rebaño aumenta su crisis

La Máquina de Nicolás Larcamón sigue aceitada y encarrilada. El Cruz Azul se quedó con la victoria (1-2) sobre las Chivas en su propia casa y las hundió, aún más, en la crisis por la que atraviesan.

Como se esperaba, los dos equipos estuvieron a la altura y protagonizaron el partido de la jornada. Ninguno decepcionó con su funcionamiento.

Desde el primer minuto, las emociones no se hicieron esperar. El Cruz Azul aprovechó la descoordinación defensiva de las Chivas y pegó primero, gracias a un disparo de larga distancia de José Paradela.

El volante argentino, que cayó como anillo al dedo al equipo de Nicolás Larcamón, se animó a probar desde fuera del área con un zurdazo raso y colocado al lado contrario de Raúl Rangel que, por más que se estiró, no puedo evitar la caída de su marco.

El gol de vestidor de La Máquina no provocó que el ánimo del Rebaño se viniera abajo. Los rojiblancos reaccionaron inmediatamente tras una jugada prefabricada.

Efraín Álvarez cobró un tiro de esquina, con esa fina zurda que lo caracteriza, Miguel Tapias desvió el balón y Diego Campillo apareció completamente solo para rematar de cabeza y conseguir la paridad (11 ').

El duelo en el Akron siguió con los ánimos a tope y hasta la polémica se hizo presente. No podía faltar en un juego de esta magnitud.

Gabriel Fernández recuperó la ventaja para los celestes, pero el árbitro central decidió echar para atrás el gol, luego de revisar el VAR y considerar que el Toro cometió una falta sobre Gilberto Sepúlveda

Cinco minutos después, Víctor Cáceres se volvió a robar los reflectores. En un principio, el silbante había señado penalti a favor de las Chivas, pero acudió al monitor y cambió su decisión inicial. El inmueble rojiblanco se hizo notar con un impresionante abucheo.

Antes de que finalizar el intenso primer tiempo en la Perla Tapatía, el equipo de Nicolás Larcamón confeccionó una linda jugada que terminó con una gran definición de Carlos Rotondi.

El argentino mandó a guardar el esférico al fondo de las redes del Tala, con un estupendo disparo de zurda desde la media luna del área rojiblanca.

El gol del tan criticado carrilero celeste significó la victoria para el Cruz Azul que sigue peleando por el superliderato y provocó que las Chivas siguen hundidas en el fondo de la clasificación. Realidades completamente opuestas.