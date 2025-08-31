Liga MX: América vs Pachuca – EN VIVO – Jornada 7 – Apertura 2025

América y Pachuca se enfrentan en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, sobre la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

En uno de los partidos más atractivos de la séptima fecha del actual torneo, la polémica no se podía esperar; sin embargo, terminó llegando antes de lo esperado.

El pasado viernes, la controversia causó revuelo en las redes sociales, luego de que la alcaldía Benito Juárez lanzar un comunicado para notificar que el partido entre Águilas y Tuzos se tendría que jugar a puerta cerrada.

“Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica”, publicó.

La decisión de la alcaldía, encabezada por Luis Alberto Mendoza, no dejó nada contenta a la afición azulcrema que no dudó en pronunciarse.

Durante este mismo sábado, la directiva azulcrema confirmó que el partido entre América y Pachuca se llevaría a cabo sin personas en las tribunas del inmueble.

“Por instrucción de la Alcaldía Benito Juárez, el partido como local del Club América, correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se disputará a puerta cerrada, en el estadio Ciudad de los Deportes, este sábado 30 de agosto a las 21:05 horas”, compartió en sus redes sociales el conjunto de Coapa.

De esta manera, las Águilas no podrán contar con el apoyo de sus seguidores en su casa, por lo que pierde esa ventaja de jugar como local.

