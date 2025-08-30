Chicharito Hernández podría debutar en el Apertura 2025 contra Cruz Azul; volvió a ser convocado en Chivas

Después de un mes de ausencia a causa de una lesión muscular, Javier 'Chicharito' Hernández podría debutar en el torneo Apertura 2025 con la camiseta de Chivas tras ser convocado para el partido correspondiente a la jornada 7 contra el Cruz Azul, este sábado en el estadio Akron.

El entrenador argentino, Gabriel Milito, llamó al máximo goleador de la Selección Mexicana tras recuperarse de la lesión en el soleo derecho para estar listo en caso de ser necesitado en el duelo contra la Máquina, que busca el segundo lugar de la tabla de posiciones ante un Rebaño necesitado de triunfos.

Cabe recordar que Hernández había sido convocado para el debut del cuadro rojiblanco en la jornada 2 contra León; sin embargo, una lesión lo alejó de las canchas.

Lee también Chivas, por su primera gran prueba en la Liga MX; ante Cruz Azul inicia un turbulento calendario para el Rebaño

Desde entonces, el Guadalajara no atraviesa su mejor momento, ya que no pudo clasificar a la fase final de la Leagues Cup y en Liga MX arrastra una racha de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria.

🔴⚪️ ¡HOY ES DÍA DE PARTIDO! ¡HOY JUEGAN LAS CHIVAS RAYADAS DEL GUADALAJARA! ⚪️🔴



🙌🏻 ¡UNIDOS EN CASA POR ESE TRIUNFO! ¡MÁS DE 4️⃣0️⃣ MILLONES DE ROJIBLANCOS CON USTEDES! 🔥#MuchoChivas 🤍 pic.twitter.com/Ij0crksgBS — CHIVAS (@Chivas) August 30, 2025

Armando González y Teun Wilke completan la lista de atacantes de las Chivas para recibir esta noche al equipo dirigido por Nicolás Larcamón.

Sin embargo, el regreso de Hernández podría no ser suficiente, ya que el Guadalajara no podrá contar con Alan Pulido, Richard Ledezma, Daniel Aguirre José Castillo y Omar Govea.

Lee también Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 7 del Apertura 2025; HOY, sábado 30 de agosto