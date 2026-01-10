Nick Cassidy califica como un "arranque de ensueño" el debut de Citroën en la Fórmula E

Citroën se unió a la Fórmula E para esta temporada con grandes ilusiones de pelear palmo a palmo con las escuderías más importantes de la categoría, algo que están logrando en apenas dos carreras.

La alineación de la escudería francesa está conformada por los pilotos Nick Cassidy y Jean-Éric Vergne, siendo el primero quien ha colocado al equipo en lo más alto de la actual campaña del campeonato tras sus dos podios de forma consecutiva.

El primer éxito llegó en Sao Paulo, cuando Cassidy se subió al podio tras culminar en el tercer puesto de la carrera. Este sábado 10 de enero se encargó de entregarle la primera victoria en su historia al equipo, luego de ganar el E-Prix de la Ciudad de México con una increíble remontada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Ha sido un comienzo de ensueño para el equipo, estoy muy feliz por todos los integrantes y el resultado de hoy fue magnífico", comentó el corredor de Nueva Zelanda en conferencia de prensa.

Los tres últimos ganadores de la carrera en México se han convertido en campeones del mundo, respecto a esta coincidencia, el volante de Citroën dejó esa posibilidad en el aire.

"Conozco la Fórmula E muy bien, he tenido un par de malos inicios y buenos durante las temporadas, aún hay 15 carreras por delante y es un largo camino por recorrer”.

Este triunfo coloca a Cassidy como líder del campeonato con 40 puntos, por lo que el sueño de una posible corona está ahí. La siguiente fecha es en Miami el próximo 31 de enero.