Fórmula E: ¿Cómo funciona el formato de clasificación para el E-Prix de la CDMX?

Desde su creación, la Fórmula E se ha encargado de buscar despegarse de lo que se hace en la Fórmula 1, teniendo como un gran diferenciador, además de ser 100% eléctricos, su formato de clasificación, el cual puede confundir a unos cuántos.

Para poder entender cómo funciona la qualy del campeonato eléctrico, aquí vamos a explicarte los puntos claves para poder lucir como todo un experto a la hora de hablar sobre este formato.

Así funciona la clasificación en Fórmula E

Buscando más paridad entre las escuderías y mayor entretenimiento para la afición, el serial eléctrico revolucionó su clasificación en la que 20 pilotos pelean por la pole position.

En la primera ronda de la qualy, los pilotos se dividen en dos grupos de 10 participantes cada uno, quienes buscan terminar dentro de los mejores cuatro para avanzar a los cuartos de final, pero durante este prime escenario, solamente corren con 300 KW.

Ya en los cuartos de final, los cuatro primeros de cada grupo se enfrentan entre si, ahora con 350 KW. Los ganadores de esa llave se meten a la semifinal y posteriormente a la final, donde se define al primer y segundo lugar para la carrera.

Los pilotos que vayan quedando fuera conocen su lugar dependiendo sus tiempos y comparándolos con el resto de los volantes que no hayan avanzado a las fases siguientes.