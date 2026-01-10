Más Información

América: Los mejores MEMES del empate a cero entre las Águilas y Xolos de Tijuana

Pascal Wehrlein es el más veloz previo a la clasificación del E-Prix de la Ciudad de México

Cruz Azul, tras una turbulenta semana, debuta HOY en el Clausura 2026 frente al León

Ma-Jin, la clave para impulsar el talento de Samantha Jiménez en los clavados

Samantha Jiménez espera tener un 2026 lleno de éxitos con la Selección Mexicana de Clavados

Comenzó el "race day" en el , pero antes de dar pie a los eventos más importantes del sábado (clasificación y carrera), se corrió la última práctica de esta fecha.

Porsche arrancó la mañana con una gran noticia, al ver a Pascal Wehrlein terminar como el más veloz de esta sesión libre. El piloto alemán consiguió parar el cronómetro en 1:05.141 minutos, mejorando por poco más de un segundo el tiempo que consiguió el día de ayer, cuando terminó segundo.

Sébastien Buemi, de Envision Racing, escoltó al piloto del equipo alemán, quedándose a 160 milésimas de segundo con un tiempo de 1:05.301. Con este tiempo, el suizo registró una mejor participación que ayer, pues en la primera práctica terminó en la posición 12.

El tercero más rápido de esta mañana fue Taylor Barnard. Con un tiempo de 1:05.359 minutos, el británico de Penske estuvo a 218 milésimas del primer puesto.

A diferencia del día de ayer, Jake Dennis, quien fue el más veloz de la primera práctica, bajó hasta la quinta posición. El volante de Andretti experimentó tráfico en su última vuelta antes del final de la sesión, por lo que su tiempo no mejoró.

Oliver Rowland, otro de los favoritos a llevarse el triunfo, alcanzó la posición 12 de la clasificación, algo que causó sorpresa al termino de la práctica.

La clasificación está programada para este sábado en punto de las 9:40 horas del centro de la Ciudad de México.

