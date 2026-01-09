¿Cómo impulsa el serial de la Fórmula E la sustentabilidad en México?

Reemplazar combustibles por energía eléctrica parecería ser el mayor aporte de la categoría al deporte motor, sin embargo, sus organizadores buscan dejar un impacto social aún más trascendente, no solo a nivel global sino también de manera local.

Desde programas de impacto social hasta proyectos comunitarios, el uso de energía renovable y sistemas avanzados de gestión de residuos, la sustentabilidad social y ambiental forman parte del ADN del serial.

De este modo, las acciones de sustentabilidad de la Fórmula E en México son:

Fuentes de energía sustentable: El evento opera con energía 100 por ciento renovable mediante el uso de Aceite Vegetal Hidrogenado (HVO), lo que permite reducir las emisiones hasta en un 90 por ciento.

Better Futures Fund: El fondo renovará su apoyo a "El Caracol" , marcando el segundo año consecutivo en que la organización con sede en la Ciudad de México es seleccionada. El Caracol recibirá una donación de 25 mil euros que serán destinados a la prevención de la violencia y la protección de menores, ciudadanía digital y seguridad, rutas educativas alternativas a través de La Escuela de las Mariposas, y la reintegración a la educación formal, buscando crear entornos más seguros y de apoyo para niñas, niños y familias en la capital del país.

Vinculación comunitaria: La Formula E mantiene una colaboración de largo plazo con la organización "Con Ganas de Vivir", organización a la que apoya desde su segunda temporada, con el fin de combatir el cáncer y mejorar la calidad de vida de pacientes y sus familias. Como parte de su compromiso continuo con las comunidades locales, el campeonato colaborará nuevamente con programas STEM locales como Technolochicas y TechnoReady, ofreciendo charlas vocacionales durante la semana de carrera e invitando a 60 jóvenes a participar en el Community Tour de Formula E.

Community Tour: El recorrido comunitario recibió hasta 400 participantes de grupos locales, incluidos beneficiarios del Better Futures Fund como El Caracol o "Con Ganas de Vivir", así como estudiantes universitarios, quienes disfrutaron este viernes de un día completo en el circuito con caminata por el pit lane, acceso a la zona de gaming y asistencia a la Práctica Libre 1.

Apoyo a mujeres: La participación de hasta 120 jóvenes en el programa FIA Girls on Track durante la semana de carrera con talleres, actividades de gaming, charlas profesionales y un Pit Lane Walk, fomentando el empoderamiento y la educación en automovilismo e ingeniería. Igualmente, se asignaron 240 boletos gratuitos para el día de carrera a las participantes, además de 800 boletos adicionales para candidatas no seleccionadas.

Finalmente, a nivel global, la Formula E continúa reduciendo sus emisiones de CO₂ asociadas a la logística en su doceava temporada, mediante la optimización de operaciones, reduciendo el transporte aéreo de tres aviones a dos e incrementando el uso de transporte marítimo.