¿Cómo impulsa el serial de la Fórmula E la sustentabilidad en México?

Xolos vs América EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 1 | Clausura 2026

Estos son tres de los mejores momentos de la Fórmula E en México

Los monoplazas de Nissan se mexicanizan para el E-Prix de la Ciudad de México

En Pumas no descartan que Chucky Lozano sea su refuerzo bomba: “Sería interesante”

Reemplazar combustibles por parecería ser el mayor aporte de la categoría al deporte motor, sin embargo, sus organizadores buscan dejar un impacto social aún más trascendente, no solo a nivel global sino también de manera local.

Desde programas de impacto social hasta proyectos comunitarios, el uso de energía renovable y sistemas avanzados de gestión de residuos, la sustentabilidad social y ambiental forman parte del ADN del serial.

De este modo, las acciones de sustentabilidad de la Fórmula E en México son:

  • Fuentes de energía sustentable: El evento opera con energía 100 por ciento renovable mediante el uso de Aceite Vegetal Hidrogenado (HVO), lo que permite reducir las emisiones hasta en un 90 por ciento.
  • Better Futures Fund: El fondo renovará su apoyo a “El Caracol”, marcando el segundo año consecutivo en que la organización con sede en la Ciudad de México es seleccionada. El Caracol recibirá una donación de 25 mil euros que serán destinados a la prevención de la violencia y la protección de menores, ciudadanía digital y seguridad, rutas educativas alternativas a través de La Escuela de las Mariposas, y la reintegración a la educación formal, buscando crear entornos más seguros y de apoyo para niñas, niños y familias en la capital del país.
  • Vinculación comunitaria: La Formula E mantiene una colaboración de largo plazo con la organización "Con Ganas de Vivir”, organización a la que apoya desde su segunda temporada, con el fin de combatir el cáncer y mejorar la calidad de vida de pacientes y sus familias. Como parte de su compromiso continuo con las comunidades locales, el campeonato colaborará nuevamente con programas STEM locales como Technolochicas y TechnoReady, ofreciendo charlas vocacionales durante la semana de carrera e invitando a 60 jóvenes a participar en el Community Tour de Formula E.
  • Community Tour: El recorrido comunitario recibió hasta 400 participantes de grupos locales, incluidos beneficiarios del Better Futures Fund como El Caracol o “Con Ganas de Vivir”, así como estudiantes universitarios, quienes disfrutaron este viernes de un día completo en el circuito con caminata por el pit lane, acceso a la zona de gaming y asistencia a la Práctica Libre 1.
  • Apoyo a mujeres: La participación de hasta 120 jóvenes en el programa FIA Girls on Track durante la semana de carrera con talleres, actividades de gaming, charlas profesionales y un Pit Lane Walk, fomentando el empoderamiento y la educación en automovilismo e ingeniería. Igualmente, se asignaron 240 boletos gratuitos para el día de carrera a las participantes, además de 800 boletos adicionales para candidatas no seleccionadas.

Finalmente, a nivel global, la Formula E continúa reduciendo sus emisiones de CO₂ asociadas a la logística en su doceava temporada, mediante la optimización de operaciones, reduciendo el transporte aéreo de tres aviones a dos e incrementando el uso de transporte marítimo.

