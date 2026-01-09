Fórmula E: Jake Dennis comanda la primera práctica libre del México City E-Prix

La primera práctica libre del México City E-Prix de la Fórmula E culminó de forma muy apretada entre los primeros tres lugares, teniendo a Jake Dennis como el mandamás del día.

El volante de Andretti consiguió el mejor tiempo de este viernes, al parar el cronómetro en 1:06.053 minutos. A tan solo 37 centésimas de segundo apareció Pascal Wehrlein, quien a bordo de su Porsche, que le rinde homenaje a la Carrera Panamericana, consiguió un registro de 1:06.090.

Oliver Rowland, actual monarca de la Fórmula E, fue tercero de la sesión con un crono de 1:06.106. El margen entre el primero y el último lugar fue de tres segundos.

Nyck de Vries, uno de los favoritos del público mexicano, terminó en la penúltima posición de esta práctica al registrar un tiempo de 1:07.851 minutos

El sábado 10 de enero se llevan a cabo la segunda práctica libre, la clasificación y la carrera número 150 de la Fórmula E en su historia.