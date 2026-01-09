Lucas Di Grassi apuesta por sumar sus primeros puntos de la temporada en México

El piloto brasileño, Lucas Di Grassi, es uno de los veteranos de la Fórmula E, categoría en donde sin duda ha sido protagonista y en donde sus números hablan por sí solos. Campeón en la temporada 2016/17 así como dos veces subcampeón, participante en 148 de las 150 carreras que cumplirá el serial eléctrico más importante del mundo precisamente en nuestro país.

El nacido en Sao Paolo, Brasil hace 41 años, vivió una época dorada en Audi desde la temporada inaugural de la Fórmula E en 2014 hasta 2021, año en que la marca de los cuatro aros decidió despedirse de la categoría. A partir de entonces ha pasado por cuatro equipos: ROKIT Ventura, Mahindra, Cupra y Lola Yamaha, siendo esta última su escudería desde 2024, sufriendo desde la parte baja de la parrilla.

Di Grassi sabe lo que es ganar en suelo mexicano, ya que no sólo lo ha conseguido un par de ocasiones (una de ellas en 2018) sino que lo ha hecho de manera espectacular cuando en 2016 arrancando desde la posición 18, se llevó la bandera a cuadros.

El piloto enfundando en el número once confiesa sus expectativas en el circuito de la Magdalena Mixhuca: “Acá en México la pista es muy especial por la altitud y el formato de la pista. Siento que llegamos más preparados a esta carrera ya que en la anterior en Brasil no lo hicimos bien. Hemos trabajado mucho desde entonces en las últimas tres semanas, lo que necesitamos es hacer puntos, hacerlo mejor que el año pasado, así que México es pensar en lograr los primeros puntos para mí en la temporada”.

En la carrera inicial de la presente temporada en Brasil, Di Grassi se retiró en vuelta 22 a ocho vueltas del final, en tanto que su coequipero Zane Malonev pudo rescatar un punto para el equipo al finalizar décimo, por lo que México representa para el brasileño el verdadero inicio del campeonato.

Además de Lucas di Grassi, el alemán Pascal Wehrlein (Porsche Formula E Team), son los únicos pilotos en la parrilla que han ganado el Mexico City E-Prix en más de una ocasión.