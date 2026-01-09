Porsche rinde homenaje a la Carrera Panamericana en el Mexico City E-Prix de la Fórmula E

La casa alemana de Stuttgart se levantó con los títulos de constructores y equipos en el campeonato de la máxima categoría de la movilidad eléctrica en la temporada 2024/2025. Sin embargo, no olvida su herencia cuando los días del deporte motor sólo se trataban de gasolina, motores, llantas y pericia al volante, y más aún cuando su tradición ganadora se fue construyendo desde México en una de las competencias de ruta más importantes como lo fue en su momento la Carrera Panamericana.

Es así como como los dos Porsche 99X Electric del equipo oficial de la marca lucirán un livery especial. El diseño rinde tributo al legendario 550 Spyder con el que Hans Herrmann logró una victoria de clase en la Carrera Panamericana de 1954. Herrmann ganó la categoría “Sport” para autos de hasta 1,500 cc y terminó tercero en la clasificación general. Este resultado no solo subrayó el estatus temprano de Porsche en el automovilismo mundial, sino que, junto con otros éxitos en 1952 y 1953, también contribuyó al nacimiento del icónico nombre “Carrera” de Porsche.

“Históricamente y también hoy, México es un lugar especial para nosotros”, afirma Thomas Laudenbach, Vice President Porsche Motorsport. “La historia de Porsche en el automovilismo eléctrico aún es joven, pero el circuito de la Ciudad de México ha tenido un papel clave en ella. Aquí, nuestro equipo oficial consiguió su primera pole position y su primera victoria en Formula E, en 2020 y 2022, respectivamente. En ningún otro lugar Porsche ha sido más exitoso en Formula E”. La marca alemana cuenta con tres equipos en la categoría eléctrica, que van desde su escudería oficial así como dos equipos cliente, Andretti y Cupra Kiro.

Foto: Cortesía Porsche

Por otro lado, México también marca el inicio de un año de aniversario para Porsche. En 2026, el fabricante de autos deportivos de Stuttgart celebra 75 años en el automovilismo, una historia que comenzó en 1951 con el Porsche 356 SL y una victoria de clase en Le Mans. Existe además un paralelismo entre el auto de Hans Herrmann de 1954 y el eficiente Porsche 99X Electric: el 550 Spyder fue el primer Porsche diseñado específicamente para competir, mientras que el 99X Electric es el primer Porsche desarrollado exclusivamente para el automovilismo totalmente eléctrico.

Sorpresivamente, el anuncio sobre el diseño que portará Porsche en sus autos en México coincide con la noticia del fallecimiento del piloto Hans Herrmann, ocurrido precisamente el día de hoy 9 de enero de 2026, a los 97 años. El volante alemán ganó en 1970 las 24 Horas de Le Mans a bordo del Porsche 917.

La carrera principal de la Formula E en México tendrá lugar este sábado a las 14:05 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

