E-Prix de la CDMX presenta cambio en su trazado; sigue sin convencer a los pilotos

Para el E-Prix de este 2026, la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez presentó un cambio significativo al quitar la chicana que estaba antes de entrar al Estadio GNP, pero los pilotos siguen con dudas.

Desde hace un par de temporadas existía la posibilidad de hacer un ajuste en el layout del circuito en el que corre la Fórmula E, ya que algunos pilotos estaban en contra del mismo, y aunque esa evolución ya se efectuó, todavía hay opiniones divididas.

"Hablando con los pilotos me di cuenta que tenemos puntos de vista distintos, pero desde mi perspectiva me parece que habrá más oportunidades de rebasar. Yo espero que la carrera sea un poco más variada, eso es lo que necesitamos en este circuito", comentó Oliver Rowland, actual campeón de la Fórmula E.

Dan Ticktum, corredor de Cupra Kiro, manifestó en octubre del año pasado que está pista no es su favorita, y a pesar del cambio él sigue sosteniendo esa idea.

"Sí es mejor, pero sigue sin ser mi favorita, aunque es mejor sin la chicana. Estoy un poco preocupado sobre la seguridad en la curva 9", reconoció el inglés para EL UNIVERSAL Deportes.

Dan Ticktum. FOTO: Alberto Vargas | EL UNIVERSAL

Respecto a su pronóstico para el sábado, el inglés mencionó que espera terminar dentro del top 5 para poder sumar sus primeros puntos de la temporada.

"No creo que seamos los más competitivos, pero si hago un buen trabajo debo de estar en los puntos. Vamos a tener una buena velocidad, así que estar entre los primeros cinco sería increíble".

Por su parte, Nyck de Vries, aseguró estar feliz con ese cambio porque ahora sí será más una pista de carreras.

"Estamos felices sin la chicana, ahora es más una pista de carreras", declaró el neerlandés. "Siempre disfrutamos el fin de semana aquí, México es muy divertido para nosotros", añadió.

Nyck de Vries. FOTO: Alberto Vargas | EL UNIVERSAL

Alberto Longo, director ejecutivo de la Fórmula E, aseguró que este cambio beneficia a la carrera y la hará mucho más atractiva para la afición.