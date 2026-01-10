Fórmula E: Alberto Longo espera acordar un contrato multianual con el Gobierno de la CDMX

Más Información

“Estoy seguro de que vamos a ver repletas todas estas gradas”, afirma Alberto Longo, director ejecutivo de la Fórmula E, mientras señala la recta principal del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Este sábado e corre el E-Prix de la Ciudad de México, el cual está incrustado en el corazón del directivo español por la extraordinaria respuesta de la afición nacional.

Durante o antes del E-prix, el ibérico sostendrá una reunión con gente del Gobierno para discutir la posibilidad de un contrato multianual para asegurar la continuidad de la categoría en la capital.

“Vienen varios representantes de la ciudad a la carrera, y por supuesto me voy a sentar a hablar con ellos y estamos sopesando la posibilidad de un contrato con plazo de cinco años”, detalló el directivo español en exclusiva para EL UNIVERSAL Deportes.

Con la carrera 150 de la categoría a la vuelta de la esquina, Longo ya sueña con lo que podría ser el futuro de la Fórmula E en México: “A mí lo que me gustaría dentro de cinco años es que hubiera un piloto mexicano para devolver al público todo lo que nos ha dado durante estos años”, aseguró.

