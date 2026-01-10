Fórmula E: Sébastien Buemi consigue la pole position para Envision en el E-Prix de la CDMX

Los límites de pista le arrebataron su tercera pole position a Taylor Barnard. El inglés de 21 años había asegurado largar primero, pero en la última curva salió del trazado y su tiempo fue eliminado, por lo que Sébastien Buemi saldrá desde el lugar más codiciado.

Esta es la pole número 17 del piloto de Envision, la última vez que largó desde el primer sitio fue en Berlín, en 2023. El suizo está a la caza de su victoria 15, y la primera de la temporada 2026.

El Grupo A fue comandado por el piloto de Andretti Jake Dennis, quien firmó ese primer puesto al cronometrar un tiempo de 1:06.492 minutos. La ventaja del británico sobre el segundo puesto (Nico Müller) fue de 38 milésimas y Taylor Barnard selló el tercer lugar, a tan solo 99 milésimas. El cuarto clasificado fue Edoardo Mortara de Mahindra.

Lee también Fórmula E: Alberto Longo espera acordar un contrato multianual con el Gobierno de la CDMX

La sorpresa llegó en el segundo grupo, cuando Pascal Wehrlein quedó fuera en la primera etapa. Sébastien Buemi clasificó como el más rápido con un tiempo de 1:06.328; en segundo lugar apareció Dan Ticktum, el tercero fue Mitch Evans y el cuarto piloto más rápido terminó siendo Oliver Rowland, actual campeón de la Fórmula E.

Para los cuartos de final, Barnard se impuso a Müller. Mortara se encargó de protagonizar otro impresionante resultado al dejar fuera a Jake Dennis. Mitch Evans se encargó de eliminar a Dan Ticktum.

Otro inesperado resultado fue la derrota de Oliver Rowland frente a Sébastien Buemi, quien terminó avanzando a la final tras imponerse a Evans. El otro finalista fue el joven inglés, Taylor Barnard.

Lee también ¿Cómo impulsa el serial de la Fórmula E la sustentabilidad en México?