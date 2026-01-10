E-Prix CDMX: Nick Cassidy conquista la carrera número 150 de la Fórmula E

Un final electrizante. La carrera número 150 de la Fórmula E tuvo un desenlace de alarido, teniendo a Nick Cassidy, Edoardo Mortara y Oliver Rowland peleando por el primer lugar en las últimas vueltas. Al final, la victoria se la llevó el volante de Citroën.

Con este triunfo, el neozelandés suma 12 victorias a lo largo de su carrera en la categoría, y es su primera de la actual campaña.

"Estoy muy feliz por mis muchachos. Estoy agradecido porque hayan confiado en mí. ¡Vaya, qué momento! Esta victoria es más de mi ingeniero, del equipo y del coche", expresó el piloto tras su increíble victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En las últimas tres campañas, los ganadores de la carrera en el recinto de la Magdalena Mixhuca terminan corándose campeones del mundo, por lo que, en caso de lograrlo Cassidy se raparía.

"Si llegó a ganar el campeonato me rapo", comentó entre risas el piloto del equipo francés.

El inicio de la carrera le rompió el corazón a Sébastien Buemi, pues el suizo se siguió de largo y de esta forma perdió la primera posición, la cual había conseguido de forma sorpresiva durante la clasificación.

En menos de 15 vueltas, la carrera tuvo cuatro líderes diferentes, el propio Buemi, Taylor Barnard (Penske), Pascal Wehrlein y Nico Müller (ambos de Porsche).

Para la vuelta 17, Nyck de Vries salió de la pista por un aparente problema técnico, ocasionando una bandera amarilla y a la postre el abandono del piloto que corre para Mahindra.

Antonio Félix Da Costa de Jaguar protagonizó un choque en la vuelta 25, perjudicando a Maximilian Güenther de Penske y a Jean-Éric Vergne de Andretti.

Con choques, rebases y una afición entregada en su totalidad, la Fórmula E se despide de la Ciudad de México, que se convirtió en la sede de la histórica carrera 150 del serial eléctrico.

