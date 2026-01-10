NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO la Ronda de Comodines, HOY, sábado 10 de enero

Más Información

La espera terminó. Este sábado comienzan los playoffs de la con los primeros partidos de la Ronda de Comodines, donde entran en acción los Rams de Los Ángeles, los Panthers de Carolina, los Packers de Green Bay y los Bears de Chicago.

El gran favorito a ganar el reconocimiento como el Jugador Más Valioso de la temporada, Matthew Stafford, visitará el estadio Bank of America para darle un golpe de realidad al único equipo con récord perdedor en la postemporada. Cabe recordar que los Panthers (8-9) clasificaron a Playoffs con una derrota en la última semana, pero la victoria de los Falcons les selló el boleto.

Más tarde, en un Soldier Field que se espera esté repleto de nieve, la rivalidad más antigua de la NFL escribirá un nuevo capítulo en su historia cuando los Packers visiten a los Bears en el tercer enfrentamiento en playoffs entre ambas franquicias.

Por ahora el récord está igualado con una victoria por lado, así que estará mucho más que el orgullo en juego esta noche.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA RONDA DE COMODINES DE LA NFL?

Los Ángeles Rams vs Carolina Panthers

  • Hora: 15:30 horas
  • Transmisión: Canal 5 y FOX Sports

Green Bay Packers vs Chicago Bears

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 5 y FOX Sports

