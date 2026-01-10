En los 105 años de historia que comparten Packers (9-7-1) y Bears (11-8), el equipo de Green Bay es el que lleva la ventaja sobre su acérrimo rival, con 108 victorias por 96 de Chicago.

Sin embargo, en la rivalidad más antigua de la NFL, el balance de encuentros en postemporada está igualado. Ahora se vuelven a ver las caras en la Ronda Divisional y el equipo dirigido por Ben Johnson buscará tomar la ventaja.

Es la primera vez que los Bears son locales en Playoffs desde la temporada 2018 y la tercera vez que enfrentarán a Green Bay en un juego a matar o morir. La última vez, en 2010, fueron los Packers de Aaron Rodgers los que salieron vencedores y sellaron su boleto al Super Bowl XLV.

Para encontrar el antecedente a favor de Chicago hay que remontarse a 1941, cuando encabezados por George Halas se impusieron a los Packers de Curly Lambeau.

Esta temporada, Green Bay ganó en la Semana 14 en Lambeau Field con una intercepción de Keisean Nixon a Caleb Williams, y Chicago cobró venganza con un triunfo en tiempo extra dos semanas después con un pase de 46 yardas de Williams a DJ Moore.

Aunque los Bears ganaron la división por primera vez desde 2018 y la ilusión de sus fanáticos está más viva que nunca, ninguno de los dos llega en su mejor momento; los dirigidos por Matt LaFleur cerraron temporada regular con cuatro derrotas consecutivas y Chicago hizo lo propio con dos al hilo.

El escenario está puesto para que sea una eliminatoria histórica. Los meteorólogos pronostican que la nieve será un protagonista más de esta batalla y los reflectores estarán puestos tanto en Jordan Love como en Caleb Williams.