NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Ronda de Comodines?

Este fin de semana empiezan los playoffs de la NFL rumbo al Super Bowl LX en San Francisco con los partidos correspondientes a la Ronda de Comodines.

Con cruces espectaculares y el orgullo entre acérrimos rivales en la línea, empieza la parte más importante de la temporada.

Dentro de los duelos atractivos destaca el cruce entre los Packers de Green Bay y los Bears de Chicago, así como la visita de los 49ers de San Francisco a los campeones vigentes, los Eagles de Filadelfia.

Los Patriots de Nueva Inglaterra, de la mano de Drake Maye y Mike Vrabel, reciben a los Chargers de Los Ángeles, que vienen de perder con equipo alternativo frente a los Broncos, líderes de la Conferencia Americana y que esperan a su rival en la fase divisional.

A continuación, te presentamos los días y horarios para que sepas cómo se jugará la Ronda de Comodines de la NFL. Afortunadamente, para todos los amantes del futbol americano en México, todos los partidos serán transmitidos por televisión abierta.

Josh Allen debe hacer gran juego. Foto: Timothy Ludwig / AFP

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA RONDA DE COMODINES DE LA NFL?

SÁBADO 10 DE ENERO

15:30 horas: Los Ángeles Rams vs Carolina Panthers (Transmisión: Canal 5 y FOX Sports)

19:00 horas: Green Bay Packers vs Chicago Bears (Transmisión: Canal 5 y FOX Sports)

DOMINGO 11 DE ENERO

12:00 horas: Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars (Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+)

15:30 horas: San Francisco 49ers vs Philadelphia Eagles (Transmisión: Canal 5 y FOX Sports)

19:00 horas: Los Ángeles Chargers vs New England Patriots (Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+)

LUNES 12 DE ENERO

19:00 horas: Houston Texans vs Pittsburgh Steelers (Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+)

Los Broncos de Denver y los Seahawks de Seattle tienen una semana de descanso por terminar como líderes de cada Conferencia.

