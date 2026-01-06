NFL: John Harbaugh es despedido de los Ravens de Baltimore tras no clasificar a playoffs

Este martes, dos días después de la agónica eliminación ante los Steelers de Pittsburgh, los Ravens de Baltimore tomaron la decisión de despedir al legendario entrenador John Harbaugh, tras 18 años a cargo del equipo.

El gol de campo de 44 yardas fallado por Tyler Loop no sólo dejó afuera de los playoffs a los Ravens, se convirtió en la última imagen de Harbaugh como entrenador en jefe del equipo que dirigió por primera vez en 2008, y donde conquistó el Super Bowl XLVII en 2012.

En los 30 años que tiene la franquicia, Harbaugh se convirtió en el entrenador más ganador con un récord de 180 victorias y 113 derrotas en temporada regular. Bajo su mandato, Baltimore jugó 12 veces los playoffs y disputó cuatro partidos por el título de la Conferencia Americana.

Lee también NFL: Seahawks y Rams parten como favoritos para ganar el Super Bowl LX, según casas de apuestas

Ravens part ways with head coach John Harbaugh. pic.twitter.com/j77ZbwwhIb — NFL (@NFL) January 6, 2026

A través de un comunicado, el dueño del equipo, Steve Bisciotti, manifestó que "ha sido una decisión increíblemente difícil, dados los magníficos 18 años que hemos pasado juntos y el profundo respeto que le tengo a John como entrenador y, lo que es más importante, como gran hombre íntegro".

"A lo largo de lo que considero sin lugar a dudas una carrera como entrenador digna del Salón de la Fama, John ha llevado a Baltimore a ganar un campeonato de la Super Bowl y ha sido un pilar inquebrantable de humildad y liderazgo. Él y su familia se han integrado profundamente en esta comunidad. Por estas profundas contribuciones, tanto dentro como fuera del campo, todos deberíamos estarle eternamente agradecidos", agregó.

Lee también La playera de México en Francia 98 regresa en edición limitada para la Copa del Mundo de 2026

LA EMOTIVA DESPEDIDA DE JOHN HARBAUGH

Por su parte, el entrenador de 63 años se manifestó a través de los Ravens y compartió que "esperaba un mensaje diferente en mi último día aquí, pero ese día ha llegado hoy. Sin duda, viene acompañado de decepción, pero más aún de GRATITUD y AGRADECIMIENTO".

"Estoy agradecido por todos los momentos en todos estos años que quedarán grabados en la eternidad", agregó.

Sin dudas, Harbaugh se convertirá en uno de los entrenadores más codiciados por el resto de los equipos de la NFL que piensen en hacer movimientos en sus estructuras la próxima temporada.

Lee también Liga MX: Los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 que estarán en TV abierta