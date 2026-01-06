NFL: Seahawks y Rams parten como favoritos para ganar el Super Bowl LX, según casas de apuestas

Los Playoffs de la NFL están listos para comenzar. Los partidos en la Ronda de Comodines están definidos y, en la etapa divisional, esperan por sus rivales los Seahawks de Seattle (14-3) y los Broncos de Denver (14-3), primeros sembrados de la Conferencia Nacional y Americana, respectivamente.

De acuerdo con DraftKings, una de las casas de apuesta más reconocidas en Estados Unidos, los Seahawks son los máximos favoritos a ganar el Super Bowl LX, fijados con un momio de +350. En segundo lugar, ubican a los Rams de Los Ángeles, con +425. Es decir, si se apostaran 10 dólares (aproximadamente 180 pesos mexicanos) a que Seattle es campeón y lo logra, se ganaría 45 dólares (807 pesos).

De la mano de Sam Darnold y Jaxon Smith-Njigba, el líder de la Nacional cerró la temporada regular con una contundente victoria en San Francisco. Los Rams (12-5), aunque son segundos en la escala de favoritos, primero deberán vencer a los Panthers de Carolina (8-9), en su primer partido de Playoffs.

En la Americana, los favoritos son los Broncos, con un momio de +650.

Con la victoria contra los Chargers de Los Ángeles en la Semana 18, Denver volvió a lo más alto de la Conferencia por primera vez desde 2015, temporada en la que el equipo jugó (y ganó) el Super Bowl 50, justamente en el mismo estadio en el que se llevará a cabo la definición del título este año: el Levi’s.