Checo Pérez rompe el silencio sobre ser compañero de Max Verstappen: “Es el peor trabajo que hay”

Sergio Pérez está por comenzar una nueva etapa dentro de la Fórmula 1, tras haber tomado un año sabático en 2025.

A lo largo de su carrera, dentro de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, Checo ha corrido para cinco escuderías (Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull).

Ahora, el piloto mexicano iniciará su aventura, en la Temporada 2026, con la recién creada Cadillac.

En su última experiencia en la Gran Carpa, Checo Pérez estuvo cuatro años con Red Bull, donde compartió asiento con Max Verstappen.

Sin embargo, recientemente, Sergio decidió romper el silencio y se sinceró sobre su etapa como coequipero del piloto neerlandés.

En una entrevista para el poscast de Oso Trava, Cracks, el volante de Cadillac no se guardó nada y reconoció lo difícil que es lidiar con el tetracampeón de la F1.

“Ser compañero de Max es muy difícil, pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1, pero muy lejos”, reveló.

Checo Pérez compartió que no podía registrar mejores tiempos que Verstappen, pero tampoco menores, por lo que la situación que vivió con la escudería austriaca no fue nada sencilla de sortear.

“En Red Bull, todo era un problema; si era más rápido que Max era un problema, si era más lento que Max era un problema, se creaba un ambiente tenso, todo era un problema. Estaba en el mejor equipo, [pero era] un equipo complicado”, afirmó.

El volante mexicano también habló respecto a cómo fue lidiar con que el neerlandés fuera la principal figura del equipo, aunque reconoció que “sabía a lo que llegaba”.

“Este proyecto está hecho para Max. La primera vez que me siento con Christian me dijo que íbamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto ha sido creado para Max, es nuestro talento; es como Carlos Slim hace un equipo y yo soy su piloto”, comparó.

De igual forma, el experimentado piloto compartió como le dijo adiós a Horner, quien aceptó que dejaría un espacio difícil de llenar en Red Bull.

“Estaba en mi despedida con Christian y le dije que qué iba a hacer cuando no funcione con Liam, con Yuki y le dije que los iba a usar a todos y me dijo que sí lo sabía. Me acuerdo que, desde el simulador, era más rápido que Max”, aseguró Checo Pérez, quien cada vez está más cerca de regresar a la Fórmula 1.