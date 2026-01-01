¿Qué se puede esperar del regreso a la Fórmula 1 de Sergio 'Checo' Pérez en 2026 con Cadillac?

El 2026 se perfila como un año clave para la carrera de Sergio Pérez. Tras un año sabático fuera de la parrilla de la Fórmula 1, el piloto mexicano está listo para volver al máximo circuito con la escudería estadounidense Cadillac, que debutará oficialmente en la categoría en la próxima temporada. t

Después de su salida de Red Bull al cierre de 2024, Checo tomó distancia de la competición para replantear su futuro. Pero su regreso no será simplemente volver a competir: será una nueva etapa en un proyecto ambicioso, con la intención de dejar huella en una escudería que arranca desde cero en la Fórmula 1.

Directivo de Cadillac revela cómo Checo Pérez se ganó su lugar / Foto: Maritza Cruz - EL UNIVERSAL

¿Qué se espera del regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1?

El tapatío regresa a la Fórmula 1 con Cadillac, un equipo nuevo en el deporte que apuesta por combinar experiencia con desarrollo. Junto al mexicano estará Valtteri Bottas, piloto con trayectoria sólida, lo que aporta un dúo de experiencia para una escudería en formación.

En sus primeras pruebas con vehículos de temporadas anteriores, Pérez demostró estar en forma y familiarizado con la exigencia del deporte, a pesar de haber pasado casi un año sin subirse a un auto de competición.

Aunque el objetivo para Cadillac al arrancar la temporada no es pelear por podios de inmediato ( ya que se habla más de sumar puntos consistentemente y crecer como escudería) el hecho de tener a un piloto con la experiencia de Checo puede acelerar la evolución técnica y competitiva del bólido.

Además, dentro del equipo se ha destacado que la retroalimentación de pilotos experimentados como Pérez es clave para desarrollar un auto competitivo a lo largo del año. El aporte del mexicano en pruebas y simuladores ha sido destacado por miembros de Cadillac, lo que sugiere que su papel va más allá de solo conducir.

La temporada 2026 comenzará el 7 de marzo en Australia, fecha en la que veremos a Pérez oficialmente de vuelta en una parrilla que contará con 11 equipos y nuevas reglas técnicas que buscan mayor competencia y espectáculo.

Sergio Pérez, el principal exponente, en la Fórmula Uno. Foto: Cadillac

