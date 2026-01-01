Más Información

Premier League: Horario y dónde ver EN VIVO la Jornada 19, HOY jueves 1 de enero

Alejandro Kirk fortalece a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Beisbol

Julio González saldría del Puebla tras malas actuaciones con el equipo

Tigres se deshace de histórico multicampeón para el Clausura 2026

Tunden a Guillermo Ochoa por fotografía al celebrar la llegada del 2026: "Esperamos que ya te retires"

La Premier League, para muchos la mejor liga del mundo, arranca este 2026 con cuatro duelos en su cartelera que prometen muchas emociones, ya que ningún equipo quiere perder la pista en un formato tan competitivo.

Para iniciar la jornada este 1 de enero, el Fulham de Raúl Jiménez visita al Crystal Palace en el Selhurst Park, en Londres, en punto de las 11:30 am, horario del Centro de México.

El mexicano Raúl Jiménez celebra su anotación frente al Nottingham. FOTO: AFP

El equipo del delantero mexicano se sitúa en la decimosegunda posición en la tabla, con 26 puntos, mientras que el Palace, con las mismas unidades, se encuentra un ligar más arriba. Partido clave para ambos.

A la misma hora, pero en Anfield, el Liverpool recibe al Leeds United, en lo que será un choque vital para los locales si quieren seguir en los peldaños de arriba. Actualmente se encuentran cuartos.

Al terminar, a las 14:00 horas, Brentdford abre las puertas de su estadio al Tottenham Hotspur. Ambos viven una mala campaña, en el noveno, y decimotercer lugar respectivamente.

Y para finalizar la Jornada 19, también a las 2 pm. el Sunderland tendrá la difícil tarea de recibir al Manchester City, que si no quiere perderle el paso al Arsenal, deberá sumar de tres puntos.

EFE:ADAM VAUGHAN

¿Dónde ver la Premier League hoy?

  • Crystal Palace vs Fulham: Fox
  • Liverpool vs Leeds: Fox, HBO MAX, TNT Sports
  • Sunderland vs Manchester City: HBO Max, TNT Sports
  • Brentdford vs Tottenham: HBO Max, TNT Sports

