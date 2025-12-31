Copa Africana de Naciones: La fotógrafa senegalesa que conquistó internet y robó los reflectores

La edición 2025 de la Copa Africana de Naciones vive momentos de gran intensidad en Marruecos, país sede que ha visto a las mejores selecciones del continente luchar por el título.

Con duelos llenos de goles, varios combinados han destacado y mostraron ante el mundo su calidad y la forma en que practican el deporte.

Una de esas naciones es Senegal, escuadra que hace unas horas sumó tres puntos al derrotar (3-0) a Benín, con anotaciones de Abdoulaye Seck, Habib Diallo y Cherif Ndiaye.

El triunfo, además de colocarlos en excelente posición para avanzar de ronda, permitió fuera de la cancha conocer a la fotógrafa senegalesa Amina Fall, quien cubre el torneo y se volvió viral en redes sociales.

¿QUIÉN ES AMINA FALL, LA FOTÓGRAFA QUE ES TENDENCIA EN REDES SOCIALES?

Amina Fall es una fotógrafa senegalesa, experta en materia deportiva, con varios años de trayectoria en el seguimiento de su país en distintas disciplinas, especialmente el futbol.

Durante la Copa Africana de Naciones 2025, sus publicaciones en Instagram y otras plataformas acumularon más “likes” y alcance que la cuenta oficial del torneo, lo que la convirtió en un fenómeno viral.

Su trabajo se distingue por capturar la energía de los aficionados, la pasión de los equipos y los momentos culturales alrededor de los partidos en la tribuna. Esa labor le permitió ser reconocida como ‘Mujer del Año’, galardón otorgado por la Confederación Africana de Futbol (CAF).

En un campo dominado por hombres, Amina Fall se consolidó como una de las pocas mujeres fotógrafas que cubren de manera profesional los torneos del continente africano.