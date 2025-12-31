Estrella de la lucha libre mexicana revela que rechazó papel en Hollywood

El cine y la lucha libre en México conforman una alianza cultural única que marcó generaciones.

Con figuras como El Santo, Blue Demon o Mil Máscaras, los gladiadores protagonizaron películas que mezclaban acción, fantasía y folclor, creando un género que reflejaba tanto la pasión deportiva como la imaginación cinematográfica del país.

Aunque con el tiempo el género perdió fuerza, su legado permaneció latente hasta que, en 2006, la cinta Nacho Libre, dirigida por Jared Hess y protagonizada por Jack Black, retomó la estética y el espíritu de aquellas producciones.

Un filme que con el paso de los años dejó al descubierto varios secretos; el último fue compartido por un icónico personaje del pancracio, quien reveló que rechazó un papel en la cinta.

Se trata de "Super Pinocho", un veterano gladiador que, en una entrevista, relató que fue buscado para participar, pero se negó al no poder hacerlo con su personaje. Así dejó ir una gran cantidad de dinero.

"Soy un poco ególatra, pongo muchos límites. Me dijeron que tenía que salir con otro personaje y no acepté. Querían que hiciera casting, el dinero no importaba. Mandé a uno de los rivales y lo aceptaron. Después de ver la película pensé que me hubiera quedado. He rechazado muchas por no llevar al personaje", mencionó.

En la película Nacho Libre, la gran estrella mexicana fue el luchador Silver King, quien interpretó al imponente Gran Ramses, el antagonista principal de la historia.

Con su porte majestuoso, su máscara dorada y su carisma dentro y fuera del ring, Silver King dio vida a un personaje que encarnaba la figura del campeón invencible.