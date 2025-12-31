Chicharito reflexiona sobre su 2025 y confiesa que volver a Guadalajara "fue un retroceso"

Más Información

Este año las Chivas fueron eliminadas del torneo Apertura 2025 después de que fallara un penalti en los últimos minutos contra Cruz Azul. Ese momento marcó el final de la segunda etapa del máximo goleador de la Selección Mexicana en el club de sus amores.

Este miércoles, horas antes de que termine el año, Hernández reapareció en redes sociales con un emotivo video donde comparte sus reflexiones sobre lo que fue este 2025 para él, donde incluyó confesiones personales.

"El otro día estaba pensando: si alguien viniera y me dijera 'Javier, en el 2025 terminarás el año sin saber dónde vas a jugar, la calvicie llegará, te injertarás pelo, tendrás uno o dos de los años más complicados de tu carrera, regresarás a la ciudad donde creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar", mencionó Chicharito antes de recordar la etapa del año en la que fue "cancelado" por sus comentarios sobre los roles de género en redes sociales y revelar las complicadas situaciones de salud que vivió junto a su familia.

"Te funarán por compartir ideas tradicionales y al mismo tiempo, tu madre estuvo a punto de morir, te realizarás una cirugía, te llevarás un buen susto al salir del quirófano y pasarás Navidad en un lugar que jamás hubieras imaginado", agregó.

Sin embargo, el exjugador del Rebaño concluyó su video con risas y una sonrisa en el rostro presumiendo el amor de sus hijos y de su nueva pareja, asegurando que, a pesar de todo lo malo que le sucedió este año, lo volvería a vivir.

"Pero encontrarás al amor y mujer de tu vida, sanarás todas las relaciones que tienes con tus seres queridos, te das cuenta que tus hijos te amarán... lo volvería a vivir absolutamente todo", mencionó Javier.

