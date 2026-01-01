College Football de la NCAA: Horario y dónde ver EN VIVO los Cuartos de final, HOY 1 de enero

Los Cuartos de Final de el futbol Americano Colegial continúan este primer día de 2026, con tres choques que prometen muchas emociones para los amantes del emparrillado.

Para inaugurar el año, Oregon y Texas Tech se enfrentan en punto de las 11:00 am (Hora del Centro de México) en el partido que en teoría, será el más apretado de la jornada.

Ambos colegios cuentan con el mismo récord: 12-1, por lo que el Hard Rock Stadium en Miami será el escenario de un gran partido.

Posteriormente, a las 13:00 horas Alabama (11-3) se enfrenta en el Rose Bowl, en Pasadea, al primer sembrado e invicto Indiana (13-0) , que llega como favorito para llevarse la gloria en la NCAA.

Finalmente, a las 7:00 pm, el Caesars Superdome de Nueva Orleans será la sede de Ole Miss (12-1) , en contra de Georgia (12-1), en lo que también promete ser un compromiso con mucha tensión.

El 31 de diciembre se jugó la primera llave de estos cuartos de final de la NCAA entre Miami y Ohio State, donde los primeros salieron victoriosos 24-14, y ya esperan rival en las semifinales.

¿Dónde ver los Cuartos de Final del futbol americano colegial?

Todos los compromisos, desde cuartos hasta la del mejor futbol americano de la NCAA se podrá ver a través de las señales de ESPN, y la versión Premium de Disney+.

Las semifinales tendrán lugar a partir del jueves 8 de enero; el Fiesta Bowl tendrá como duelo al ganador del Cotton Bowl contra el ganador del Sugar Bowl y el viernes 9 de enero, que se juegue el Peach Bowl, tendrá el choque entre el ganador del Rose Bowl contra el vencedor del Orange Bowl.

AP

