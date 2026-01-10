Más Información

Liga MX: Monterrey vs Toluca – EN VIVO – Jornada 1 – Clausura 2026

Liga MX: Monterrey vs Toluca – EN VIVO – Jornada 1 – Clausura 2026

Citroën logra su quinta victoria en México y la primera en Fórmula E

Citroën logra su quinta victoria en México y la primera en Fórmula E

NFL: Rams avanzan sobre los Panthers en un dramático partido

NFL: Rams avanzan sobre los Panthers en un dramático partido

Chivas brilla en su debut y vence al Pachuca; La Hormiga González ya hizo su primer gol

Chivas brilla en su debut y vence al Pachuca; La Hormiga González ya hizo su primer gol

Liga MX: León vs Cruz Azul – EN VIVO – Jornada 1 – Clausura 2026

Liga MX: León vs Cruz Azul – EN VIVO – Jornada 1 – Clausura 2026

La marca fundada por el francés André Citroën en 1919 alcanzó en apenas dos carreras lo más alto del podio en la máxima categoría de la movilidad eléctrica de competencia, luego de apenas debutar en diciembre pasado en el de Brasil.

En la cita en la ciudad de Sao Paulo, el equipo alcanzó el tercer sitio, lo que fue un inicio soñado en el serial bajo el mando del piloto neozelandés Nick Cassidy.

Lee También

Este sábado, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Cassidy supo mantenerse en el liderato del EPrix mexicano las últimas vueltas, dándola a la escudería francesa su primer triunfo en la Fórmula E por sólo seis décimas de segundo por delante del suizo Edoardo Mortara del equipo Mahindra.

Para Citroën, fue su quinta victoria en México, luego de firmar cuatro en el Mundial de Rally (WRC) de 2010, 2011, 2012 con el mítico Sebastian Loeb y posteriormente en 2019 con el también galo Sébastien Ogier.

Lee También

La participación de Citroën, en México, en el mundo motor se remonta a la Carrera Panamericana de los años 50, cuando el fabricante francés participó con varios modelos.

Ahora, Cassidy marcha como líder de la con 40 puntos, en lo que puede ser un año revelación para el fabricante parte del grupo automotriz Stellantis.

Google News

Noticias según tus intereses