Samantha Jiménez, clavadista mexicana destaca la competencia interna rumbo a Los Ángeles 2028

Samantha Jiménez, clavadista mexicana de amplia trayectoria, volvió a colocarse en la élite internacional luego de asegurar, en el cierre de año, su lugar en la Selección Mexicana que competirá en las Copas del Mundo de 2026.

Con la mirada puesta en la máxima justa deportiva, Jiménez no oculta su ilusión y, más allá de los resultados inmediatos, es consciente de que cada salto representa un paso hacia el sueño olímpico.

La atleta veracruzana, que junto a Suri Cueva y Alejandra Estudillo representará al país en la plataforma de 10 metros, fue clara al establecer que para llegar a Los Ángeles 2028 tendrá que luchar intensamente por un sitio.

“La competencia es conmigo. Empecé con el pie derecho al lograr la clasificación a las Copas del Mundo. Debo continuar con el trabajo para estar en Los Ángeles 2028. Hay muy buena competencia en México, y eso te convierte en mejor deportista”, mencionó.

Samantha, quien recordó ver a Rommel Pacheco y Paola Espinosa en Beijing 2008 y entender la magnitud de estar en la máxima justa deportiva, recalcó que pase lo que pase en el ciclo, México llegará con una generación increíble de atletas a tierras estadounidenses.

“He tenido altas y bajas, pero siempre lucho por estar en las competencias más importantes. En clavados llegará una selección muy buena a Los Ángeles 2028. Si en París 2024 se obtuvieron buenos resultados, en el próximo ciclo habrá mejores”.