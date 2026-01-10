Más Información

Cruz Azul, tras una turbulenta semana, debuta HOY en el Clausura 2026 frente al León

Ma-Jin, la clave para impulsar el talento de Samantha Jiménez en los clavados

Samantha Jiménez espera tener un 2026 lleno de éxitos con la Selección Mexicana de Clavados

Samantha Jiménez, clavadista mexicana destaca la competencia interna rumbo a Los Ángeles 2028

Fórmula E: Alberto Longo espera acordar un contrato multianual con el Gobierno de la CDMX

La Selección Mexicana de clavados afrontará en 2026 un calendario decisivo con las Copas del Mundo, un circuito que servirá como vitrina y fogueo frente a las potencias internacionales.

Entre las figuras que integran este grupo destaca Samantha Jiménez, quien en la plataforma de 10 metros buscará colgarse una presea y reafirmar su lugar en la élite.

“En 2026 tenemos la Copa del Mundo de Canadá, después estaremos en Guadalajara y cerraremos en China. Es muy especial poder estar en tierras mexicanas. Pude ver la edición pasada y el respaldo de la gente fue increíble; espero que así sea de nuevo. Estoy emocionada”, comentó.

Samantha, quien reconoce la gran responsabilidad del grupo en cada prueba, recalcó que no existe presión y todo se convierte en motivación para alcanzar el mayor número de medallas.

“En la Selección no hay presión. Creo que ya tenemos asimilado que somos muy buenos. Dar resultados es importante; tenemos mucho talento y se ha demostrado”.

