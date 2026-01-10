Samantha Jiménez espera tener un 2026 lleno de éxitos con la Selección Mexicana de Clavados

La Selección Mexicana de clavados afrontará en 2026 un calendario decisivo con las Copas del Mundo, un circuito que servirá como vitrina y fogueo frente a las potencias internacionales.

Entre las figuras que integran este grupo destaca Samantha Jiménez, quien en la plataforma de 10 metros buscará colgarse una presea y reafirmar su lugar en la élite.

“En 2026 tenemos la Copa del Mundo de Canadá, después estaremos en Guadalajara y cerraremos en China. Es muy especial poder estar en tierras mexicanas. Pude ver la edición pasada y el respaldo de la gente fue increíble; espero que así sea de nuevo. Estoy emocionada”, comentó.

Samantha, quien reconoce la gran responsabilidad del grupo en cada prueba, recalcó que no existe presión y todo se convierte en motivación para alcanzar el mayor número de medallas.

“En la Selección no hay presión. Creo que ya tenemos asimilado que somos muy buenos. Dar resultados es importante; tenemos mucho talento y se ha demostrado”.