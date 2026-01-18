Las medias blancas han regresado con fuerza y esta temporada se posicionan como uno de los accesorios clave. Así lo demuestra María Chacón en una de sus publicaciones recientes de Instagram.

En una galería de fotos muy invernal, la actriz nos confirma que esta prenda puede elevar cualquier look.

¿Cómo combinó sus medias blancas María Chacón?

En este outfit, María Chacón apostó por un estilismo monocromático blanco. Sus medias opacas se integraron de manera natural con su vestido corto, mismo que tenía detalles de peluche en la parte baja y en las muñecas.

El diseño del vestido, de líneas limpias y textura suave, reforzó una vibra chic; mientras que un par de stilettos blancos le añadieron un toque pulido y armónico.

Dado que todas las prendas fueron de la misma gama de color, sus medias blancas dejaron de ser un elemento aislado y se convirtieron en un elemento importante del atuendo monocromático.

Este tipo de combinaciones, según explica el blog de la marca de ropa Cyber Teach Wear, son ideales quienes buscan un look elegante sin renunciar a las tendencias.

Las medias se integran con vestidos cortos para lograr un look elegante y de temporada. Foto: Instagram @oficialmariachacon

¿Por qué las medias vuelven a ser tendencia este invierno?

El regreso de las medias está directamente relacionado con la moda Y2K y con momentos clave de la industria de la moda.

Esta prenda ha reaparecido tanto en pasarelas como en el street style, consolidándose como una pieza versátil que aporta contraste, frescura y un punto visual interesante a los looks de temporada.

Además, no sólo puedes llevarlas en acabados sólidos como las de María Chacón, sino en textura de encaje, afelpadas y hasta térmicas para afrontar el frío.

¿Cómo llevar unas medias blancas?

Las medias blancas funcionan especialmente bien con minivestidos y faldas cortas, ya que equilibran la proporción del cuerpo y, a la vez, aportan luminosidad al outfit.

También pueden integrarse en looks color-blocking, combinándolas con prendas en tonos neutros como beige, gris o camel e incluso con colores vibrantes para quienes buscan un resultado más audaz.

Otra fórmula efectiva, de acuerdo con el sitio especializado Project Glam, es llevarlas con prendas oversized o estructuradas, permitiendo que las medias suavicen el conjunto.

En cuanto al calzado, los stilettos, botas altas del mismo color y los loafers son las mejores opciones para lucirlas, sin quitarles su protagonismo.

El reciente look de María Chacón es la muestra de que un simple accesorio puede adaptarse tanto a estilos delicados como a propuestas contundentes. ¿Te animas a usar un par de medias blancas?

