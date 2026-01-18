Más Información

¿Qué es la tribu del Amazonas?; investigador muestra imágenes inéditas de la etnia aislada

¿Qué es la tribu del Amazonas?; investigador muestra imágenes inéditas de la etnia aislada

CURP Biométrica 2026: ¿dónde tramitarla en el Edomex?; evita largas filas

CURP Biométrica 2026: ¿dónde tramitarla en el Edomex?; evita largas filas

El remedio definitivo para eliminar las cucarachas de tu hogar; conoce el método infalible

El remedio definitivo para eliminar las cucarachas de tu hogar; conoce el método infalible

Luna de Nieve 2026: ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en México?; conoce la fecha exacta

Luna de Nieve 2026: ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en México?; conoce la fecha exacta

¡Pijamada real! Museo Franz Mayer invita a dar recorrido nocturno en ropa de dormir; ¿cuándo será el evento?

¡Pijamada real! Museo Franz Mayer invita a dar recorrido nocturno en ropa de dormir; ¿cuándo será el evento?

[Publicidad]

Las medias blancas han regresado con fuerza y esta temporada se posicionan como uno de los accesorios clave. Así lo demuestra en una de sus publicaciones recientes de Instagram.

En una galería de fotos muy invernal, la actriz nos confirma que esta prenda puede elevar cualquier look.

Leer también

¿Cómo combinó sus medias blancas María Chacón?

En este outfit, apostó por un estilismo monocromático blanco. Sus medias opacas se integraron de manera natural con su vestido corto, mismo que tenía detalles de peluche en la parte baja y en las muñecas.

El diseño del vestido, de líneas limpias y textura suave, reforzó una vibra chic; mientras que un par de stilettos blancos le añadieron un toque pulido y armónico.

Dado que todas las prendas fueron de la misma gama de color, sus medias blancas dejaron de ser un elemento aislado y se convirtieron en un elemento importante del atuendo monocromático.

Este tipo de combinaciones, según explica el blog de la marca de ropa Cyber Teach Wear, son ideales quienes buscan un look elegante sin renunciar a las tendencias.

Las medias se integran con vestidos cortos para lograr un look elegante y de temporada. Foto: Instagram @oficialmariachacon
Las medias se integran con vestidos cortos para lograr un look elegante y de temporada. Foto: Instagram @oficialmariachacon

¿Por qué las medias vuelven a ser tendencia este invierno?

El regreso de las está directamente relacionado con la moda Y2K y con momentos clave de la industria de la moda.

Esta prenda ha reaparecido tanto en pasarelas como en el street style, consolidándose como una pieza versátil que aporta contraste, frescura y un punto visual interesante a los looks de temporada.

Además, no sólo puedes llevarlas en acabados sólidos como las de María Chacón, sino en textura de encaje, afelpadas y hasta térmicas para afrontar el frío.

¿Cómo llevar unas medias blancas?

Las blancas funcionan especialmente bien con minivestidos y faldas cortas, ya que equilibran la proporción del cuerpo y, a la vez, aportan luminosidad al outfit.

También pueden integrarse en looks color-blocking, combinándolas con prendas en tonos neutros como beige, gris o camel e incluso con colores vibrantes para quienes buscan un resultado más audaz.

Otra fórmula efectiva, de acuerdo con el sitio especializado Project Glam, es llevarlas con prendas oversized o estructuradas, permitiendo que las medias suavicen el conjunto.

En cuanto al calzado, los stilettos, botas altas del mismo color y los loafers son las mejores opciones para lucirlas, sin quitarles su protagonismo.

El reciente look de es la muestra de que un simple accesorio puede adaptarse tanto a estilos delicados como a propuestas contundentes. ¿Te animas a usar un par de medias blancas?

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses