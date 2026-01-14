La justicia italiana absolvió este miércoles 14 de enero a Chiara Ferragni, influencer de moda, empresaria y una de las figuras más influyentes del lujo digital, del delito de fraude por el que era investigada desde finales de 2023. El caso estaba relacionado con la venta de dulces navideños promocionados con su imagen y supuestos fines benéficos.

A su salida del tribunal de Milán, Ferragni se mostró visiblemente conmovida ante cámaras y medios. Agradeció a su equipo legal y a las personas que la acompañaron durante un proceso que marcó un antes y un después en su carrera pública y empresarial.

El tribunal de Milán absuelve a Chiara Ferragni en el caso que puso en pausa su carrera y su marca. Foto: AFP

El fallo que favorece a Chiara Ferragni

El tribunal determinó que no se configuraba la agravante de “defensa disminuida” de los consumidores, argumento central de la Fiscalía. Por ello, el delito fue reclasificado como fraude simple, una figura legal que solo puede juzgarse mediante querellas directas de las partes afectadas.

Dichas querellas ya habían prescrito, luego de que Ferragni realizara pagos de indemnización. En el mismo proceso también estaban imputados Fabio Damato, colaborador cercano de la empresaria, y Franco Cannillo, presidente de Cerealitalia, quienes igualmente quedaron absueltos.

Tras meses fuera del foco, Chiara Ferragni queda absuelta y su nombre vuelve a resonar en el fashion business. Foto: AFP

Leer también: Encaje: tendencia clave en la moda del 2026

La campaña que detonó la crisis mediática

El origen de la polémica se remonta a campañas realizadas entre 2021 y 2022, cuando la fundadora de The Blonde Salad promovió huevos de Pascua y pandoros —un bizcocho tradicional italiano— asociados a donaciones para el hospital pediátrico Regina Margherita de Turín.

Las autoridades señalaron que los productos, comercializados por la marca Balocco con la imagen de Ferragni, se vendían a un precio significativamente mayor al habitual, bajo la promesa de que cada compra contribuiría a una causa benéfica. Posteriormente se reveló que la donación había sido realizada previamente y no dependía del volumen de ventas.

La justicia absuelve a Chiara Ferragni y cierra uno de los casos más mediáticos que ha sacudido al mundo de la moda digital. Foto: AFP

Un precedente para la industria de la moda y los influencers

La absolución de Chiara Ferragni cierra un capítulo legal, pero deja abierta una conversación clave para la industria: la responsabilidad de las figuras de moda y lujo cuando el marketing se cruza con causas sociales.

Para la empresaria italiana, el fallo representa una oportunidad de reconstrucción en un sector donde la credibilidad es tan valiosa como el alcance digital, y donde cada movimiento —dentro y fuera de la pasarela— tiene impacto real.

Leer también: Las prendas que dominarán la próxima temporada

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters