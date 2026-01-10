Ahorrar al comprar artículos de marcas de lujo es posible cuando se conocen los lugares adecuados. Coach, firma reconocida por sus bolsos y accesorios de piel, cuenta con un formato de venta que permite acceder a sus diseños con precios más bajos que en boutique.

Ubicado cerca de la Ciudad de México, este outlet se ha convertido en un sitio imperdible para quienes buscan bolsos, accesorios y calzado sin "romper el cochinito". En De Última te compartimos su ubicación y horario.

Si quieres invertir en una bolsa Coach funcional y duradera, este outlet cuenta con varios modelos. Foto: Freepik

¿Qué hay en el outlet de Coach?

El outlet de Coach se localiza en Premium Outlets Punta Norte, un complejo comercial situado en el Estado de México. Su dirección es Hacienda Sierra Vieja 2, Colonia Hacienda del Parque, Cuautitlán Izcalli; abre de domingo a jueves de 11:00 a 20:00 horas, y de viernes a sábado de 11:00 a 21:00.

De acuerdo con información del centro comercial, también se venden otras marcas como Tha North Face, Bimba y Lola, Armani Exchange, Rapsodia, Guess, Boss, Carolina Herrera, Lacoste, Calvin Klein, Steve Madden y muchas más.

Con más de 170 firmas de ropa, maquillaje y perfumes, Premium Outlets Punta Norte es un punto clave para quienes desean invertir bien su dinero y darse un gustito.

¿Cuál es la diferencia entre comprar en boutique y en outlet?

Antes de ir, debes saber que la experiencia de compra varía en una boutique Coach y en outlet.

Por ejemplo, las boutiques ofrecen colecciones de accesorios actuales, materiales premium como cuero de grano completo, mayor nivel de detalle y una atención personalizada que refuerza la percepción de lujo.

Mientras que en outlet se prioriza la practicidad, con precios más bajos durante todo el año y una experiencia de compra directa.

Sin embargo, ambos canales de venta pertenecen a la marca y sus productos originales. Lo único diferente es el perfil de los consumidores.

En esta plaza, además de surtir tu armario, puedes pasar una tarde agradable en compañía de tu familia, pues cuenta con espacios para comer, conciertos en vivo y actividades variadas.

