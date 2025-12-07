El uso de pelucas se ha vuelto habitual entre personas que atraviesan tratamientos oncológicos o que simplemente desean cambiar de estilo sin modificar su cabello real. Mantenerlas en buen estado depende, sobre todo, de un lavado adecuado.

Tanto las pelucas de pelo natural como las sintéticas necesitan atención, productos específicos y un método de limpieza cuidadoso. Según el blog de Eryka Cosmetics, la fibra puede dañarse rápidamente si se somete a calor, fricción excesiva o productos comerciales no diseñados para este tipo de cabello.

A continuación en De Última, te explicamos cómo limpiarlas de manera correcta en casa, sin complicaciones.

Con el paso del tiempo, las pelucas pueden acumular impurezas. Foto: Unsplash

¿Cómo lavar una peluca natural?

Según el blog Onco vital la clave está en tratar tu peluca como si fuera cabello real, pero con mayor suavidad porque no recibe los nutrientes del cuero cabelludo.

El primer paso es preparar el material necesario: shampoo y acondicionador especiales para pelucas naturales, un cepillo suave y un soporte. Se recomienda mojarla con agua tibia y aplicar el producto sin frotar, únicamente distribuyendo desde la raíz hacia puntas.

Luego, enjuaga con abundante agua y aplica acondicionador solo de medios a puntas, evitando la "raíz" para que no se acumulen residuos de producto. Según la clínica Oncoestética, el secado debe hacerse al aire y nunca con calor directo, ya que el calor puede modificar la forma, ondas y su textura.

Para conservar su hidratación, lo ideal es utilizar mascarillas específicas una vez por semana o acudir a centros profesionales de ser necesario.

Peina tus pelucas antes de guardarlas para evitar que se enreden. Foto: Freepik

¿Cómo se lava una peluca sintética?

De acuerdo con el blog de Eryka Cosmetics, la fibra sintética es más sensible a la temperatura, por lo que el agua siempre debe ser fría. Antes del lavado, desenreda con un peine de dientes anchos comenzando por las puntas.

Después sumérgela en un recipiente con agua fría y shampoo especial para fibra sintética, evitando cualquier tipo de fricción o movimientos bruscos.

Después, enjuaga con agua fría en dirección descendente para evitar que se creen nudos. El blog Onco vital recomienda aplicar un suero para fibra sintética y dejarlo actuar entre cinco y diez minutos.

El secado también debe ser natural, colocándola sobre un soporte para que mantenga su forma original. Se recomienda no usar secadora, plancha o herramientas de calor, incluso el vapor del horno puede deformarla.

Si buscas prolongar la vida útil de tus pelucas, seguir estas recomendaciones básicas harán la diferencia. Mantener tu peluca limpia hará que te sientas más cómoda y con una apariencia más natural todos los días.

