Este fin de semana se celebra el Gran Premio de México 2025 en la capital del país, el mayor evento deportivo de talla internacional que cumple ya 10 años en nuestro país.

Si asistirás al evento de la Fórmula 1 (F1) estas son algunas recomendaciones que deberás seguir si tienes un boleto emitido por Ticketmaster.

Recuerda que no se aceptará captura de pantalla del boleto. Los boletos son por día, no puedes entrar los tres días con el mismo ticket. Deberás ubicar la zona de acceso, ya que las zonas no se comunican entre sí.

Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México - Foto: AFP

¿Cómo descargar el boleto de Ticketmaster para el Gran Premio de México?

Ticketmaster informó que para acceder al Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de la Ciudad de México 2025, es necesario que descargues el boleto electrónico desde el enlace am.ticketmaster.com/mexicogp o en la aplicación oficial MéxicoGP, ya sea que tengas un teléfono celular Android o iOS.

Los boletos se pueden agregar al apartado Wallet del celular. Para ello, deberás ingresar al México GP Account Manager desde el enlace anterior y dirigirte al apartado “Mis eventos”, donde deberás hacer clic para visualizar el código de barras dinámico y poder añadirlo.

Gran Premio de México anuncia boletos agotados para el 2025 - Foto: Oscar Torres / EL UNIVERSAL

¿Se puede transferir un boleto digital?

La empresa de boletaje explicó que sí se puede enviar un boleto a otra persona. Para ello, se debe iniciar sesión en el portal am.ticketmaster.com/mexicogp con el correo y contraseña de la cuenta Ticketmaster.

Después, hay que hacer clic en “Mis Boletos”, luego entrar al apartado “Información” del evento para visualizar el código dinámico de los boletos, y ahí se debe presionar la opción de “Transferencia”.

Desde ahí se llenan los datos en la sección “Agregar un destinatario”, por lo que deberás escribir el nombre, correo electrónico o número de celular de la persona que recibirá los boletos.

Como siguiente paso, hay que hacer clic en “¿A quién desea transferir los boletos?”, donde se seleccionan los destinatarios guardados. Después, se elige la cantidad de boletos que se desea transferir a cada persona y se hace clic en “Próximo”.

Para confirmar que sí los recibió, el destinatario recibirá una notificación en su celular o al correo correcto registrado en la cuenta Ticketmaster.

