Los retiros por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) sumaron 6 mil 442.1 millones de pesos durante el primer bimestre de 2026. Esto representó un incremento de 16.4% en términos reales frente al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Las cifras reflejan que más trabajadores recurrieron a este mecanismo para disponer de parte de los recursos acumulados en sus cuentas individuales ante la pérdida de su empleo formal, en un contexto en el que el ahorro para el retiro sigue funcionando también como una red de apoyo ante episodios de desempleo.

Tan solo durante febrero, un total de 145 mil 963 personas solicitaron este tipo de retiro, lo que implicó un aumento anual de 8.1% en el número de trabajadores que utilizaron esta opción para enfrentar la falta de ingresos laborales.

Lee también Pensiones para el Bienestar ha beneficiado a 6 mil 670 personas, reporta Hacienda; monto total es de 35.5 millones de pesos

Los retiros por desempleo forman parte de los apoyos contemplados dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro en México y permiten que los trabajadores que pierden su empleo formal dispongan de una parte de los recursos acumulados en su cuenta individual administrada por una afore.

Sin embargo, el uso de este mecanismo tiene efectos sobre el ahorro pensionario, ya que reduce el saldo acumulado en la cuenta individual y puede afectar el número de semanas de cotización registradas ante el sistema, lo que eventualmente puede impactar el monto de la pensión futura si los recursos retirados no son reintegrados posteriormente.

Ante este escenario, el sistema contempla la posibilidad de realizar aportaciones voluntarias para compensar los recursos retirados. Los trabajadores pueden realizar depósitos desde 50 pesos a su cuenta de afore mediante diferentes canales, entre ellos tiendas departamentales o al efectuar pagos de servicios y consumo en establecimientos como cines o cafeterías.

Lee también Retiros por desempleo de Afore perfilan máximo histórico en 2025; Consar alerta por impacto de falsos gestores

En el detalle por administradora, Afore Coppel concentró el mayor monto de retiros por desempleo durante el primer bimestre del año con mil 406.5 millones de pesos.

En segundo lugar se ubicó Afore Azteca con mil 38.2 millones de pesos, seguida por Afore Banamex con 969.2 millones de pesos retirados bajo este concepto.

Afore XXI Banorte registró retiros por 929.5 millones de pesos en el mismo periodo, mientras que Afore SURA reportó salidas por 765.8 millones de pesos y Afore Profuturo acumuló 558.7 millones de pesos.

Lee también Retiro por desempleo de Afores se dispara 115% en agosto, de acuerdo con Consar

En una menor proporción, Afore Invercap registró retiros por 324.6 millones de pesos y Afore Principal reportó 318.6 millones de pesos durante los primeros dos meses del año.

Por su parte, Afore Inbursa contabilizó retiros por desempleo por 110.3 millones de pesos, mientras que PensionISSSTE, la única administradora pública del sistema, registró salidas por 20.9 millones de pesos.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss