Jimena Romina Araya Navarro conocida artísticamente como “Rosita”, es la venezolana que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, incluyó en la lista de personas bloqueadas y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por tener vínculos con la organización criminal denominada El Tren de Aragua.

Lo anterior debido a que la vedette, modelo e influencer estuvo algún tiempo en México, y es una de las siete personas de origen venezolano a las que este miércoles la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones.

Además, también bloqueó la empresa de su propiedad en donde es accionista y presidenta, Global Import Solutions SA, establecida en Anaco, Anzoátegui, Venezuela, en línea con la orden ejecutiva emitida por la OFAC.

La OFAC la identifica como ARAYA NAVARRO, Jimena Romina (alias "ARAYA, Jimena"; alias "Rosita"), Venezuela; Colombia; Fecha de nacimiento: 5 de septiembre de 1983; Nacionalidad: Venezuela; Género: Femenino; Riesgo de sanciones secundarias: Sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Cédula No. 16011070 (Venezuela) (individual) [SDGT] [TCO] (Vinculado a: TREN DE ARAGUA).

La Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro fortalecen acciones contra la red criminal denominada Tren de Aragua.

Se le relaciona con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, motivo por el cual etuvo detenida por haber ayudado a la fuga del líder de ese gripo delictivo.

La OFAC la considera junto con el resto de los otros venezolanos como “afiliados clave” al que la justicia del gobierno de EU considera como como una organización terrorista extranjera.

La tienen en la mira porque al trabajar como DJ en Colombia destina parte de sus ganancias en presentaciones y espectáculos a financiar al Tren de Aragua.

Entre los sancionados también se está Cheison Royer Guerrero Palma, medio hermano de “Niño Guerrero”, por haber participado en la expansión de la organización en Chile.

