Los tramites de la CFE ahora pueden ser completamente digitales desde la App CFE Contigo o desde el portal web oficial de la CFE.

El recibo digital como comprobante de domicilio tiene la misma validez que el original ante cualquier gobierno y autoridad municipal, estatal y federal si se presenta impreso en una hoja blanca tamaño carta.

La oficina digital está disponible los 365 días del año y las 24 horas del día para realizar los tramites.

Foto: Freepik/Archivo

Paso a paso para crear tu cuenta CFE

En la app CFE Contigo

Deberás descargar la aplicación CFE Contigo desde Google Play Store o App Store. Una vez instalada, en la pantalla de inicio tendrás las opciones “Iniciar sesión” y “Registrarse”.

Para registrate la aplicación desplegará un cuestionario que deberás llenar con:

Nombre completo

Correo electrónico válido

Número de celular

Contraseña segura (mínimo 8 caracteres, incluye letras y números)

Para completar el registro deberás confirmar tu correo electrónico. Pero, una vez confirmado el correo, la App CFE Contigo te pedirá “Agregar servicio” o mostrará el ícono: “+”, en donde deberás ingresar los 12 dígitos que se encuentran en la parte superior de tu recibo de luz.

Una vez que ingreses tu número de servicio tendrás tu cuenta activa, desde la cual podrás hacer tramites en linea.

En la página web

Deberás ingresar al stio oficial de la CFE desde tu navegador. Una vez dentro, en la pantalla deberás seleccionar “Mi cuenta” o “Iniciar sesión” en la esquina superior derecha.

Debajo del menú selecciona la opción “Registrarse” o “¿No tienes cuenta? Regístrate aquí”. Y llena el formulario con:

Nombre de usuario

Contraseña segura (mínimo 8 caracteres, incluye letras y números)

Y aceptar términos y condiciones

Para completar el registro deberás confirmar tu correo electrónico. Pero, una vez confirmado el correo, la App CFE Contigo te pedirá “Agregar servicio” o mostrará el ícono: “+”, en donde deberás ingresar los 12 dígitos que se encuentran en la parte superior de tu recibo de luz.

Una vez que ingreses tu número de servicio tendrás acceso al portal CFE en línea, desde el cual podrás hacer tramites de manera digital.

Imagen: Unsplash/Archivo

Qué tramites de la CFE puedes hacer en línea

La APP CFEcontigo está diseñada para:

Facilitar el pago de tus servicios mediante tarjetas bancarias de crédito y débito

Solicitar cargo recurrente para pagar tu servicio

Pagar con puntos BBVA

Consultar tu saldo y descargar tu último recibo

Ubicar los 10 Centros de Atención a Clientes más cercanos

Reportar fallas de suministro de energía en tu servicio

Activar tu recibo electrónico (paperless)

Calcular tus consumos posteriores de forma simulada y recordatorios de pago

Para obtener la dirección precisa de los Centros de Atención a Clientes más cercanos debes activar tu ubicación y para recibir los recordatorios de pago tendrás que activar los mensajes push de la aplicación.

Como activar el recibo CFE digital

Para recibir ti recibo CFE digital deberás ingresar a la App y tener una cuenta activa y seguir los siguientes pasos:

En el menú principal, selecciona " Mis servicios "

" Haz click en la opción “Recibo digital” o “Activar recibo digital”

en la opción “Recibo digital” o “Activar recibo digital” Verifica o ingresa tu correo electrónico donde quieres recibir el recibo en formato PDF

donde quieres recibir el recibo en Acepta términos y condiciones

Pulsa “Activar”

Una vez completado el proceso, recibirás tu recibo directamente al correo electrónico y podrásconsultarlo en cualquier momento desde la App.

