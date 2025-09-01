Internet móvil de la CFE: ¿Cómo tener el servicio desde 95 pesos al mes y qué necesitas para contratarlo?

¿Cansado de pagar demasiado por internet? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene una propuesta que puede interesarte. A través de su filial "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", la empresa busca cerrar la brecha digital con un servicio de internet y telefonía móvil a precios muy accesibles. Te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Qué es CFE Internet para Todos?

Es un proyecto de la CFE para ofrecer acceso a internet en todo México, especialmente en las zonas más alejadas. Su objetivo principal es garantizar que todos los mexicanos tengan derecho a estar conectados con un servicio de alta calidad y a bajo costo, sin plazos forzosos.

Modalidades de contratación:

El servicio se adapta tanto si ya tienes un celular compatible como si necesitas un equipo para conectarte.

Solo SIM/eSIM: Si tu celular es compatible con la red 4.5 G de la CFE, solo necesitas adquirir una SIM o eSIM.

Si tu celular es compatible con la red 4.5 G de la CFE, solo necesitas adquirir una SIM o eSIM. Con equipo MiFi: Si necesitas un módem portátil para conectar varios dispositivos (celulares, tablets, laptops), puedes adquirir un equipo MiFi por $1,145 pesos, que ya incluye una SIM y 5 GB por 30 días.

Foto: Especial

Costos y Planes de CFE Internet Móvil

Paquete Inicial (con equipo)

Este plan incluye un módem portátil MiFi, el envío, y un mes de servicio con 5 GB de datos.

Costo: $1,145 MXN

Planes de Recarga (Solo SIM o eSIM)

Los planes de recarga se dividen en tarifas mensuales, semestrales y anuales, lo que te permite elegir la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.

CFE Internet Móvil 5 GB

Mensual: $95

Semestral: $510

Anual: $1,010

CFE Internet Móvil 10 GB

Mensual: $165

Semestral: $915

Anual: $1,770

CFE Internet Móvil 20 GB

Mensual: $265

Semestral: $1,560

Anual: $3,025

CFE Internet Móvil 30 GB

Mensual: $365

Semestral: $2,080

Anual: $4,050

CFE Internet Móvil 50 GB

Mensual: $450

Semestral: $2,600

Anual: $5,090

Foto: Especial

Pasos para contratar el servicio:

Contratar el servicio de la CFE es muy sencillo. Solo sigue estos 4 pasos:

Verifica la cobertura: Asegúrate de que el servicio esté disponible en tu localidad a través del portal de CFE. Elige tu modalidad: Decide si quieres solo la SIM/eSIM o el paquete con el módem MiFi. Realiza la compra: Puedes comprar el servicio en línea en el sitio web de CFE o en puntos de venta autorizados. Activa y recarga: Una vez que tengas tu equipo o SIM, actívalo y realiza la recarga del plan que elegiste.

¿Vale la pena contratar el servicio de la CFE?

Si buscas una opción económica, sin contratos forzosos y con buena cobertura, el servicio de internet de CFE es una excelente alternativa. Su enfoque en la inclusión digital lo convierte en una opción sólida para las personas que viven en zonas con pocas opciones de conectividad

