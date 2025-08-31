CURP biométrica: ¿es obligatoria para tramitar la credencial del INAPAM?; entérate aquí

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una entidad gubernamental encargada de coordinar las políticas públicas enfocadas en el bienestar de los adultos mayores, asegurando el respeto de sus derechos y libertades fundamentales, así como promoviendo su inclusión, integración y participación activa en la vida económica del país.

Sin embargo, surgen dudas sobre la obligatoriedad de la CURP biométrica para obtenerla. Aquí te explicamos todo lo que debes saber.

¿Debes renovar tu credencial del INAPAM en agosto de 2025? Esto dice la Secretaría del Bienestar Foto: El Universal

¿Es obligatorio tramitar la CURP biométrica para la credencial INAPAM?

No, la CURP biométrica no es un requisito obligatorio para obtener la credencial del INAPAM.

En la Mañanera del 22 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los adultos mayores pueden decidir si proporcionan sus datos biométricos. “Ninguna institución debe obligar a exigir la CURP biométrica; la ley garantiza que sea voluntario”, explicó. El trámite es gratuito y opcional.

¿Qué beneficios ofrece la credencial del INAPAM?

La credencial del INAPAM permite a los adultos mayores acceder a importantes descuentos en supermercados como Walmart y Soriana, farmacias, restaurantes, transporte público y servicios turísticos.

Además, facilita la identificación oficial en trámites y actividades diversas, consolidándose como una herramienta clave para la inclusión social de este sector de la población.

¿Cuánto cuesta y cuánto tarda el trámite?

El proceso es completamente gratuito y el tiempo de entrega de la credencial depende del módulo de atención, pero generalmente se realiza en el mismo día o en pocos días hábiles. No es necesario realizar ningún pago ni registrarse en otras plataformas adicionales.

La tarjeta INAPAM sigue siendo una herramienta clave para aliviar los gastos médicos en la vejez. Foto: Imagen creada con IA (Chat Gpt)

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la credencial INAPAM?

Para tramitar la credencial, los adultos mayores deben acudir al módulo de Bienestar más cercano y presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad)

CURP (no biométrica obligatoria)

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Fotografía reciente, a color o blanco y negro

Datos de contacto de emergencia, incluyendo CURP y número telefónico

El personal de los módulos brinda asistencia para garantizar que el trámite sea ágil y sencillo.

