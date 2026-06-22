En México existen 54.1 millones de vehículos en circulación con una edad promedio de 16.2 años, por lo que los hogares mexicanos destinan una buena cantidad de recursos en el mantenimiento de sus coches.

De acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA), México registra una demanda histórica de refacciones y servicios de mantenimiento.

Cada uno de los 39 millones de hogares en el país gasta, en promedio, 15 mil 507 pesos al año, en combustible, refacciones, accesorios y servicios de mantenimiento de sus coches.

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Las entidades con el mayor número de vehículos en circulación son el Estado de México con 10.4 millones de unidades; Ciudad de México con 6.5 millones; Jalisco, con 4.9 millones; Veracruz con 2.5 millones y Nuevo León con 2.4 millones de coches.

En estos estados se concentra la mayor demanda de mantenimiento y reparación de vehículos, aunque el crecimiento del parque vehicular es un fenómeno nacional, por lo que existe un mercado para talleres, distribuidores y fabricantes de autopartes en todo el país.

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El parque vehicular en el país ha crecido un 43% en los últimos 10 años, tomando como base el 2016.

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Gabriel Padilla, director general de la INA, destacó que, para los fabricantes de autopartes, no solo el parque vehicular mexicano representa un potencial mercado, sino también el mercado de Norteamérica, ya que los fabricantes de autopartes exportan a Estados Unidos y Canadá.

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“En Norteamérica circulan 367 millones de vehículos y se estima que el mercado de mantenimiento y reparación seguirá creciendo en la década, independientemente del comportamiento de las ventas”, destacó Padilla, en un seminario web para presentar el International Aftermarket Summit y la INA PAACE Automechanika 2026.

El mercado de repuesto, como se le conoce a la venta de refacciones y partes para darle mantenimiento a un vehículo, seguirá operando, ya que todos esos autos en circulación requieren mantenimiento, sustitución de componentes y actualización de tecnología.

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“México se ha consolidado como el principal centro de manufactura y distribución de autopartes para la región; INA y el Aftermarket Summit funcionan como un puente de conexión entre fabricantes, distribuidores y compradores de toda Norteamérica”, apuntó Padilla.

El International Aftermarket Summit reunirá a más de 700 expositores, líderes globales en innovación, electromovilidad y oportunidades de negocio en el mercado de refacciones, mantenimiento, reparación y movilidad de América Latina y Norteamérica.

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