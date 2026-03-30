El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (Ceneval) y la Industria Nacional de Autopartes (INA) suscribieron un convenio marco de colaboración con el propósito de establecer las bases para el desarrollo de acciones conjuntas orientadas a la formación, evaluación y certificación de competencias en el sector de autopartes en México.

El convenio fue firmado por la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general del Ceneval, y el maestro Francisco Nicolás González Díaz, presidente ejecutivo de la INA, en la Ciudad de México.

Por su parte, Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, fungió como testigo de honor en la firma.

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“La industria automotriz y de autopartes ha sido, durante décadas, uno de los pilares del desarrollo económico del país. Pero hoy enfrenta un entorno distinto y el desarrollo de talento no puede centrarse únicamente en lo técnico.

“Hoy se requieren personas que, además de dominar procesos, cuenten con habilidades transversales: análisis, colaboración, comunicación, trabajo en equipo y toma de decisiones que les permitan responder a entornos cada vez más complejos. Las microcredenciales adquieren un papel central: permiten traducir las necesidades del sector en evidencias concretas de lo que una persona sabe hacer”, destacó Rodríguez Armenta.

El presidente ejecutivo de la INA consideró que la competitividad de México no se construye solo con geografía o costos.

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Por ello, “la firma de este convenio representa más que una colaboración: es el reconocimiento de que el capital humano es la variable más estratégica para mantener el liderazgo automotriz de México”, indicó.

En 2024, la industria de autopartes alcanzó una producción histórica de más de 121 mil millones de dólares; México es el cuarto productor mundial en el sector y exporta diariamente más de 260 millones de dólares en componentes, principalmente a los socios del T-MEC.

“Ese liderazgo tiene un requisito que no se negocia: el talento de quienes fabrican estas piezas. La industria de autopartes también emplea a más de 850 mil personas en México y la electromovilidad, la conectividad, la manufactura avanzada y la inteligencia artificial están transformando los perfiles de competencia que la industria necesita”, destacó González Díaz.

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“México cuenta con una base sólida en manufactura y con una posición relevante en las cadenas globales de valor. Mantener y fortalecer esa posición implica invertir en talento, en conocimiento y en capacidades especializadas. Este convenio contribuye justamente a ese objetivo”, agregó Llerenas Morales.

El acuerdo incluye la validación de modelos de evaluación con la ayuda de expertos del sector, la definición de niveles de logro y formas de retroalimentación, además de la promoción y difusión del programa entre las empresas que forman parte de la INA y otras organizaciones interesadas.

Este acuerdo, que dura cuatro años, crea un marco de colaboración para desarrollar programas de capacitación y evaluación de habilidades, atendiendo las necesidades de especialización y actualización del personal en la industria de autopartes en México.

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