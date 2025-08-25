Ya se encuentra todo listo para la ceremonia del festejo de los 100 años de la fundación del Banco de México (Banxico) en el Museo Interactivo de Economía (Mide).

Contará con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

También con el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Gerardo Fernández Noroña.

Dirigirá un mensaje el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Abraham Amador Zamora.

La gobernadora de Banxico, entregará a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la moneda conmemorativa del centenario de la fundación del Banco Central, que ocurrió el 25 de agosto de 1925.

Ambas develarán una placa para recordar esta fecha en la cual el entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles, firmó la creación del Instituto Central.

Después se llevará a cabo un seminario titulado “El futuro del Banco Central” con la participación de especialistas nacionales y extranjeros en un hotel capitalino.

Las palabras de apertura en el seminario estarán a cargo de la gobernadora central, Victoria Rodríguez Ceja.

Posteriormente, habrá cuatro sesiones de discusión de temas relacionados con la política monetaria y los mercados financieros.

Se abordará también la pospandemia y los cambios implementados en materia de política monetaria.

