El gasto público de la Secretaría de Energía (Sener) , presentó un aumento de 119% al cierre de noviembre debido a que incluye el apoyo que el gobierno federal le está proporcionando a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indican que de enero a noviembre de 2025, el gasto programable pagado para la dependencia a cargo de Luz Elena González Escobar fue de 394 mil 504 millones de pesos.

Lo anterior representó un incremento en términos reales, es decir descontando el efecto de la inflación, de 119.8% si se compara con los 172 mil 856 millones de pesos de igual periodo de 2024.

Lee también Calculan producir 1.8 millones de barriles de crudo para 2027

Sin el apoyo a Pemex el gasto de la secretaría de energía ascendió a 140 mil 736 millones de pesos lo que representó una reducción de 21.6% en los primeros once meses del año.

Tan solo en noviembre dicho gasto superó los 6 mil millones de pesos frente a los 241.2 millones de pesos de igual mes del año pasado considerando el efecto de Pemex.

Mientras que la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes gastó en once meses 98 mil 675 millones de pesos, el 67.5% más respecto a enero-noviembre de 2024.

Energía y Comunicaciones y Transportes fueron las dos dependencias federales de mayor aumento de las seis dependencias federales que reportaron una variación positiva en su gasto programable, según el informe de las Finanzas Públicas y la Deuda por el tema de Petróleos Mexicanos.

Lee también Estados sufren por reducción de recursos federales

La de Agricultura y Desarrollo Rural registró 3.6% de ascenso, mientras que Economía de 1.6%, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) subió 33.5% y la de Bienestar 10.5% en los primeros once meses del presente año

El resto de las secretarías de Estados disminuyó su gasto programable con Turismo con el mayor descenso con -98.3% entre enero y noviembre de 2025.

Otras que bajaron su gasto fueron Medio Ambiente y Recursos Naturales con 46.5% menos y Marina con una reducción de 27.7%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Noticias según tus intereses