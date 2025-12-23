El gobierno planea que la plataforma de producción de petróleo alcance 1.8 millones de barriles diarios para 2027, señaló el Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2025-2030 que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación.

Indicó que Pemex aportará más de 80% del volumen, pero se espera que los proyectos de desarrollo mixto representen 25% del bombeo nacional para 2033.

“El objetivo de sostener tal nivel de producción petrolera es privilegiar su procesamiento industrial y resolver las necesidades del consumo nacional de combustibles líquidos y petroquímicos derivados del crudo y del gas natural, para lograr la autosuficiencia en gasolina y diesel, así como contar con una producción sustentable que cuide en el presente y el futuro los recursos petroleros de México”, de acuerdo con el documento.

Pemex con sus socios produjeron 1.63 millones de barriles de crudo entre enero y octubre, y fue el segundo año consecutivo a la baja, muestra la información más reciente de la petrolera que dirige Víctor Rodríguez Padilla.

La extracción está debajo de los 1.76 millones que estimó la Secretaría de Hacienda en los PreCriterios Generales de Política Económica de 2026 de abril pasado.

Renuncia fiscal

De acuerdo con el Prosener, el gobierno destinó 833 mil 403 millones de pesos en subsidiar precios de gasolinas entre 2018 y 2024.

Para ponerlo en perspectiva, este monto es similar al presupuesto total de Pemex para 2026, incluyendo aportaciones federales a través de la Secretaría de Energía. También equivale al costo de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

“En el periodo 2018-2024, se cambió la política de precios de la gasolina y diesel, y estos pudieron mantenerse con un crecimiento de los precios, por debajo de la inflación a través de subsidios” indicó.