Fomento Económico Mexicano (FEMSA) reportó ingresos totales por 207 mil 784 millones de pesos en el primer trimestre de 2026, lo que representó un incremento de 6.1% frente al mismo periodo del año previo.

De acuerdo con el reporte financiero de la firma, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el desempeño de OXXO México y del segmento de Américas y Movilidad, mientras que otras divisiones mostraron estabilidad.

En términos comparables, excluyendo efectos cambiarios, los ingresos aumentaron 8.5%.

Lee también Clientes de Banco Azteca podrán hacer depósitos y retiros en Oxxo; estará disponible en más de 24 mil puntos del país

De acuerdo con la compañía, la utilidad de operación alcanzó 14 mil 314 millones de pesos, con un crecimiento de 5.5% anual, manteniendo un margen de 6.9%, mientras el flujo operativo se ubicó en 28 mil 127 millones de pesos, un alza de 11.2%, con expansión de 60 puntos base en margen.

Femsa detalló que su utilidad neta fue de 17 mil 639 millones de pesos, un incremento de 97.3% frente al primer trimestre de 2025, cuyo resultado incluye un efecto extraordinario relacionado con la fusión de BradyPLUS e Imperial Dade.

Sin este impacto, la utilidad neta se ubicó en 5 mil 688 millones de pesos, lo que representa una caída de 36.4% anual, afectada por mayores gastos financieros, pérdidas cambiarias y menores ingresos por intereses.

Lee también Televisa triplica su utilidad neta en el trimestre; alcanza mil 57.3 mdp

Desempeño de Oxxo

En el segmento de Oxxo México, los ingresos totales alcanzaron 74 mil 424 millones de pesos, con un crecimiento de 8.3% anual. Este desempeño fue resultado de un aumento de 6.0% en ventas mismas-tiendas y de una expansión de 3.8% en la base de unidades. El crecimiento en las mismas tiendas estuvo impulsado por un incremento de 6.6% en el ticket promedio, mientras que el tráfico registró una ligera caída de 0.5%.

Por su parte, la utilidad de operación de Oxxo México ascendió a 5 mil 629 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 20.9% anual, con un margen de 7.6%, superior en 80 puntos base respecto al año previo. El avance estuvo asociado al crecimiento de ingresos, expansión de margen bruto y eficiencias operativas, a pesar de un entorno de consumo débil en el país.

Durante el trimestre, Oxxo México añadió 158 tiendas, para alcanzar un total de 24 mil 455 unidades al cierre de marzo de 2026. En los últimos doce meses, la compañía sumó 888 tiendas netas en el país.

Lee también Empresas ofrecerán bonos y compensaciones ante falta de utilidades; STPS prevé pago sin conflictos en mayo

El ticket promedio en Oxxo México creció 6.6% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, el cual alcanzó los 61.2 pesos en el primer trimestre de 2026, frente a 57.4 pesos en el mismo periodo de 2025.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc